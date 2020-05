Supervrugte: Wêreldwye aanvraag vir papajas

This post is also available in: English

In die lig van die COVID-19-pandemie het die varsvrugtebedryf sy pogings wêreldwyd opgeskerp om die beskikbaarheid van vrugte vir plaaslike en uitvoermarkte te verseker. Dit te midde van die logistieke uitdagings wat met inperkingsmaatreëls gepaardgaan en die groot aanvraag van verbruikers wat toenemend bewus is van wat hulle eet om ‘n gesonde leefstyl te handhaaf.

Om papajas kommersieel te verbou, is beslis ʼn bietjie meer kompleks as om pa-pa-ja te sê. Dis nader aan die bemeestering van ʼn tongknoper soos Caricaceae, een van die familiespesies waaraan die papaja behoort.

Hoewel papajas in subtropiese gebiede in Afrika floreer, is dit in Suid-Afrika net ʼn nisproduk. Plaaslike verbouing vind hoofsaaklik plaas in die Laeveld van Mpumalanga, ʼn streek wat verantwoordelik is vir die grootste boerdery-inkomste van die gewas, gevolg deur Limpopo en KwaZulu-Natal.

Volgens ‘n verslag van die Instituut vir Voedsel- en Landbouwetenskappe (IFAS) in Amerika dra papaja-uitvoere by tot die groeiende aanbod van gesonde voedselprodukte op internasionale markte.

Die 2018-verslag wys daarop dat papajas in nagenoeg 60 lande verbou word en dat meer as die helfte van die produksie in ontwikkelende lande plaasvind. Die drie voorste uitvoerlande is verantwoordelik vir meer as 60 persent van die wêreld se totale uitvoer, waarvan meer as die helfte vir die Verenigde State bestem is.

Foto: NeoFresh

Plaaslike bedryf brei uit na Mosambiek

NeoFresh in Mpumalanga is tans die land se grootste produseerder van papajas. Dié uithaler landbou-onderneming se omvattende uitbreidingsinisiatiewe is voorafgegaan deur jare se investering om seisoenale tekorte in die plaaslike papajabedryf aan te pak. Dié uitdaging het daartoe gelei dat NeoFresh stappe geneem het om papajaplantasies op verskillende gebiede in Suid-Afrika aan te plant. In 2017 is dit ook na Mosambiek uitgebrei.

Die maatskappy produseer tans papajas op vier plase en het ʼn ooreenkoms met ʼn Mosambiekse onderneming om eksklusief onder lisensie papajas te verbou en te verskaf. Die gesamentlike jaarlikse produksie van die twee maatskappye beloop 16 000 ton.

By NeoFresh word die oes in twee pakhuise rypgemaak en by vier verskillende kleinhandel-afsetpunte verpak. Die produk word ook per lugvrag na die Verenigde Koninkryk, Europa en die Midde-Ooste versend.

Innovasie deur nuwe hibriede

ʼn Span onder leiding van dr Aart Louw, ʼn wêreldberoemde deskundige op die gebied van papajaverbouing, het nuwe hibriede by NeoFresh se bestaande reeks gevoeg. Dit is die resultaat van jare lange navorsing en kruisteling deur NeoFresh se navorsing- en ontwikkelingspan. ʼn Voorbeeld van hierdie hibriede sluit die papino in: ʼn variant met ʼn ferm tekstuur, hoë vlakke van vrugtesuiker (Brix) en ʼn lang raklewe. Benewens dit is die Neo-Essence-hibried supersoet met ʼn sagter tekstuur.

Deur middel van konvensionele verbouingsmetodes, het NeoFresh vorendag gekom met eksklusiewe papajakultivars wat ideaal is vir Suid-Afrikaanse klimaatstoestande. Tydens die proses is die klem geplaas op smaak teenoor bloot opbrengste en eksterne voorkoms. Deur hul produksie-eenhede oor verskillende areas te versprei, het NeoFresh ook daarin geslaag om Suid-Afrika nou dwarsdeur die jaar van papajas te voorsien.

Willem Schmidt, besturende direkteur van NeoFresh, wys daarop dat die naspeurbaarheid van vrugte deurslaggewend belangrik vir hul besigheid is. “Dit het ons in staat gestel om ons vrugte met presisie terug te spoor na ʼn spesifieke besproeiingsblok, ons doel synde die stabilisering van produksie en gehaltebeheer,” verduidelik hy.

Gesondheidsbewustheid en produksie

NeoFresh se volgende mylpaal is ʼn veldtog om verbruikers bewus te maak van die gesondheidsvoordele van papajas, asook die ondersteuning wat die ensiem papaïen, wat net in papajas voorkom, aan die spysverteringstelsel bied. Papaja is ook een van die min vrugtesoorte wat hoë vlakke van vitamien C bevat en wat die hele jaar lank beskikbaar is.

Corné Liebenberg, bemarkingsdirekteur by Laeveld Agrochem, beklemtoon dat dit uiters belangrik is vir produsente om die gesondheidsvoordele van papajas onder verbruikers se aandag te bring en ook om met moderne waardekettings te skakel wat instrumenteel is vir ’n toename in produksie. Die groei van die nisboerdery sektor in Suid-Afrika is onder meer een van Laeveld Agrochem se vlagskipinisiatiewe. Dié maatskappy is gefokus op innoverende maniere waarop landboubedrywighede op kleiner stukkies grond uitgebrei kan word om sodoende meer met minder te vermag.

Primêre produksiemetodes wissel van grondvoorbereiding, plant- en uitdunningstegnieke tot oes en na-oes tegnieke. Papajabome groei in drie geslagte: manlik, vroulik en tweeslagtig (hermafrodities). Manlike bome produseer slegs stuifmeel, nooit vrugte nie. Vroulike bome, tensy bestuif, produseer klein oneetbare vrugte, terwyl selfbestuiwing by hermafroditiese bome plaasvind aangesien die blomme manlike meeldrade sowel as vroulike eierstokke bevat.

Volgens IFAS-navorsers staar die papajabedryf egter twee enorme uitdagings in die gesig: naamlik die papaja ringvlek virussiekte – ’n pes wat die opbrengs, grootte en gehalte van die vrug drasties verminder en in sekere gevalle ook totale produksieverliese veroorsaak. Groot na-oesverliese in die waardeketting is ook ’n wêreldwye uitdaging vir die bedryf.