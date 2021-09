Summer Sale Produksieveiling ‘n reuse sukses

This post is also available in: English

Die Summer Sale Produksieveiling, wat vir die eerste keer deur Karoo-Ochse Lewendehawe, Vryburg aangebied is op Donderdag, 9 September 2021 te Be Human Middelwater Farm, Brandfordt, was ’n reuse sukses. Pryse op die veiling behaal, weerspieël die uitstekende gehalte diere wat aangebied is.

Dormerific Dormers:

Gemiddelde pryse behaal op die veiling is soos volg:

Die duurste Dormerooi, DR 20-20, is vir R24 000 aan Marius en Jan Eksteen van Hatari Farming, verkoop.

Baie geluk met die aankoop van die duurste ooi, ons waardeer julle ondersteuning en glo sy gaan vir julle van groot waarde wees!

Santarific Santa Gertrudis:

Gemiddelde pryse behaal op die veiling is soos volg:

Duurste bul SS 17-01 “Smash” verkoop aan Herman Kleinhans van Kleinhansvelde en Jan Botma van Sombrero Santa’s vir R200 000.

Duurste koei SS 18-80 met kalf SS 21-57 verkoop aan Jan Botma van Sombrero Santa’s vir R120 000.

BAIE GELUK, ons waardeer julle ondersteuning!

Karoo-Ochse Lewendehawe wens Dormerific Dormers en Santarific Santa Gertrudis hartlik geluk met die goeie veiling. Steven Mathews was die afslaer.