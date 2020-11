Suid-Afrika moet dringend optree teen wanbestuur van land, sê TLU SA

This post is also available in: English

TLU SA is dit eens dat die afgradering van die Landbank deur die kredietgradering agentskap Moody’s Investors Service bloot ‘n simptoom van die vele probleme in Suid-Afrika is.



Die Landbank het vandeesweek aangekondig dat dit nie daarin gaan slaag om uitstaande skuld teen einde November te herstruktureer soos voorheen beplan is nie. Dit sal waarskynlik nou eers einde Maart plaasvind. Moody’s het die Landbank in reaksie tot Caa1 afgradeer.



“Dit is nou tyd vir Suid-Afrikaners om wakker te skrik oor die oorsaak van die land se ineenstorting op feitlik elke moontlike terrein,” sê mnr. Henry Geldenhuys, die president van TLU SA. “Keer op keer word staatsinstellings reddingsboeie aangebied (met fondse wat nie uit die staatskas beskikbaar is nie) en word daar geherkapitaliseer. Telkens slaag dit nie. Dit is dwaas om aan te hou om die simptome te probeer behandel terwyl die oorsaak nie opgelos word nie.



“Die ANC-regering wat die land wanbestuur deur kaderontplooiing, korrupsie en gierigheid is die nommer een vyand van Suid-Afrika. Terwyl die ANC aan bewind bly, sal die reeds benarde situasie bloot versleg.”



Die afgradering hou dramatiese gevolge in aangesien verskeie landbou-ondernemings asook die produksiekrediet van 27% van boere deur die Landbank gefinansier word. Dit hou beslis ernstige gevolge vir elke persoon in die land in aangesien ‘n gebrek aan finansiering ‘n direkte negatiewe invloed op voedselverskaffing het.



“Ons is dan besig om misdaad en wanbestuur te befonds deur ons belastings wat betaal word,” sê mnr. Geldenhuys.



Bron: TLU SA