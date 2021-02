Styging van plaasaanvalle en- moorde in Vrystaat in 2020

This post is also available in: English

Vrystaat Landbou (VL) het plaasaanvalle en -moorde vir 2020 geanaliseer en sal in Maart ʼn volledig verslag bekendstel. Die landbougemeenskap is bekommerd oor die styging in aanvalle en moorde wanneer 2020 met 2019 vergelyk word.

Hierdie styging is duidelik ten spyte van drie maande se harde grendeltydperk en ʼn aandklokreël in 2020. ʼn Algehele verhoging van 12,5% (agt aanvalle en een moord) sedert 2019 word aangetoon. In die 2020-kalenderjaar was daar 60 plaasaanvalle en 12 moorde, terwyl daar in 2019 ʼn totaal van 52 plaasaanvalle en 11 moorde was. In die boerderygemeenskappe is 37 dorpe deur die tipe misdaad geraak.

Hoëmisdaadgebiede is as kleinhoewes om Bloemfontein en plase in gebiede van Hobhouse, Marquard, Odendaalsrus, Theunissen en Virginia geïdentifiseer. Amper 30% van plaasaanvalle en -moorde het in boerderygemeenskappe van grensdorpe naby die RSA/Lesotho-grens plaasgevind.

Volgens dr. Jane Buys, veiligheidsrisiko-analis van VL, was 100 mense slagoffers van plaasaanvalle, waarvan 13 vermoor is. Verder is 30 werkers, 23 produsente, 3 opkomende boere, 5 mense woonagtig op plase of kleinhoewes en 10 vrouens of seuns van produsente en/of werkers aangeval en/of vermoor. Dit is kommerwekkend dat kinders in vyf aanvalle ook onder die slagoffers getel het.

Wat betref die manifestasie van aanvalle en moorde, was daar gewoonlik ongeveer 3 tot 6 aanvallers, en 37 aanvalle en moorde is uitgevoer deur vuurwapens te gebruik. Dit dui daarop dat ʼn boer of werker en sy vrou aan groepe gewapende aanvallers uitgelewer is.

Mnr. Jakkals le Roux, voorsitter van VL se Landelike Veiligheidskomitee, versoek boeregemeenskappe en veral gesinne om hulself deurlopend te bemagtig deur opleidingskursusse in huis-en-haard-beskerming asook gereelde skietoefeninge met gelisensieërde vuurwapens by te woon wat deur privaat sekuriteitsmaatskappye in landbouverenigingverband aangebied en deur VL ondersteun word.

In 11 aanvalle en moorde kon aanvallers nie daarin slaag om enige items te roof nie. Dit is danksy die vinnige reaksie van slagoffers en/of die teenreaksie wat hul ondersteuningsbasis gebied het, waarna aanvallers op die vlug geslaan het. Le Roux versoek boerderygemeenskappe om hul waaksaamheid en weerbaarheid te verhoog wanneer hulle hul plaaswerf of woning nader wanneer hulle vanaf die dorp of veld kom, aangesien meer as die helfte van aanvalle en moorde buite wonings gepleeg word.

Boere moet ook bedag wees dat aanvallers plase onder valse voorwendsels betree waar hulle hulself voordoen as veekopers of selfs as amptenare verbonde aan sekere staatsdepartemente. In dié verband kan kameranetwerke op plaaspaaie en by wonings voorkomend aangewend word.

Boere word ook versoek om deel te word van ʼn veiligheidstruktuur en -plan in hul onderskeie areas, byvoorbeeld om by ʼn boerevereniging en by VL in te skakel. Dr. Buys meld dat 25 plaasaanvalle in die 2020-kalenderjaar voorkom is deurdat inligting vooraf vanaf boerderygemeenskappe ontvang is. Verder het die optrede vanuit polisiegeledere tot arrestasies gelei waar gewapende persone oppad was om aanvalle uit te voer.

Die feit dat werkers dreigemente aan hulle en ander inligting betyds deurgee, het ook gelei tot die suksesvolle opvolging van inligting deur die polisie en veral misdaadintelligensie-strukture. Sodoende is die aanvalle afgeweer. Kommunikasie en die deurgee van inligting is van kardinale belang om proaktiewe aksie teen misdaad in misdaadomgewings daar te stel.

Bron: Vrystaat Landbou