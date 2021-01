Strukturele veranderinge versterk Case IH se Suid-Afrikaanse handelaarsnetwerk

This post is also available in: English

CNH Industrial het sy plaaslike teenwoordigheid versterk met die verkryging van vier besighede van Capital Equipment Group (CEG), wat die Case IH-verspreider Northmec insluit.

Die verworwe afdelings sal deel vorm van ‘n regsonderneming van CNH Industrial wat in Suid-Afrika gevestig is. Paradiso, Switserland, 12 Januarie 2021 Case IH se verbintenis tot die lewering van ‘n buitengewone kliënte-ervaring sal na verwagting verder verbeter word deur die onlangse verkryging van die Suid-Afrikaanse verspreider Northmec, deur die moedermaatskappy CNH Industrial. Northmec is een van die vier besighede wat verkry word van CEG, ‘n sake-eenheid van Humulani Marketing Pty Ltd, wat uiteindelik besit word deur Invicta Holdings Limited.

Die ander afdelings is toerustingsverspreider CASE Construction (CSE); onderdeleverspreider NHSA; en Landboupart, ‘n verspreider van onderdele en implemente vir landboutoerusting. Hierdie vier afdelings, wat deel uitmaak van ‘n CNH Industrial-regspersoon wat in Suid-Afrika gevestig is, sal voortgaan om sake te doen onder hul gevestigde markidentiteite. Nadat hy al langer as ‘n eeu in die land sake gedoen het, is Northmec die mees gevestigde verspreider van landboutoerusting in Suid-Afrika.

Die maatskappy is die enigste verspreider van Case IHmasjinerie, en bied met sy werktuie en ander landboutoerusting ‘n volledige reeks vir Suid-Afrikaanse boere. CNH Industrial sal die verhouding tussen die Case IH-handelsnaam en sy klante in Suid-Afrika en ander markte in Suider-Afrika versterk deur die operasionele bestuur van sy kommersiële verspreidings- en na-marknetwerk oor te neem. Case IH se produkaanbod, verkope en na-aflewering dienste sal steeds gelewer word volgens die hoë standaard wat deur klante verwag word, het Jacques Taylor, die nuwe besturende direkteur van Northmec, gesê.

Jacques Taylor

Hy het verduidelik hoe die handelsmerk sal mik om ‘n bydrae te lewer tot die toekomstige groei van landbou in die streek deur sy verbintenis tot gehalte deur middel van innovasie, gevorderde tegnologie, kundigheid in landboupraktyke en professionele ondersteuning.

Voorheen was Taylor die besturende direkteur van die Afrika-afdeling, suid van die Sahara, van John Deere Financial. Voordat hy by John Deere aangesluit het, het Taylor vir Standard Bank gewerk en het hy drie jaar na Lagos verhuis om aan die hoof te staan van die landbou-afdeling by die bank se Nigeriese eenheid, Stanbic IBTC. Hy is ook ‘n deeltydse boer.

Na die finale goedkeuring deur die Mededingingskommissie van Suid-Afrika en die daaropvolgende sluiting van die ooreenkoms, het Federico Bellotto, die nuut aangestelde Hoof van Landbou en Konstruksie vir CNH Industrial Agriculture and Construction Suid-Afrika en Suid-Afrikaanse Doeaneunie bevestig dat die handelsmerk daarop gemik is om ‘n sterk fokus op sy besigheid in hierdie gebied te wy en klante die beste ondersteuning te bied en te verseker dat die produkaanbod vir die mark perfek ooreenstem met die spesifieke vereistes van die plaaslike landbou.

Federico Bellotto

Bellotto, wat voorheen die besigheidsdirekteur van New Holland Landbou was, het gesê dat hierdie belegging ‘n besondere mylpaal is vir CNH Industrial in die Republiek van Suid-Afrika, een van die belangrikste markte vir die maatskappy in Afrika en die Midde-Ooste, sowel as die wyer Suider-Afrika gebied. Dit bewys ook die vertroue van die maatskappy in die landboupotensiaal in die streek, wat byna ‘n derde van die produksie van die hele vasteland uitmaak.

Bron: CNH Industrial Agriculture & Construction & Gemma Holly Case IH