Stroperverkope styg met 18%

In Augustus is 13 stropers verkoop, terwyl geen stropers verlede Augustus verkoop is nie. Vir die jaar tot dusver is stroperverkope 18% meer as verkope in die vorige ooreenstemmende tydperk.

Trekkerverkope van 438 eenhede in Augustus is net een eenheid meer as die 437 eenhede wat verlede Augustus verkoop is. Vir die jaar tot dusver is trekkerverkope nou net 3% minder as verkope vir die vorige ooreenstemmende tydperk.

Hoewel daar gehalteprobleme was met sekere van die somergewasse, weens laat reën, was opbrengste oor die algemeen goed. Dit, tesame met die goeie vooruitsigte vir die winteroes, asook bemoedigende ramings vir die komende somergewasseisoen, het daartoe gelei dat algehele sentiment in die landboumasjineriebedryf positief is.

Dié tendens sal waarskynlik volgehou word oor die korttermyn. Toekomstige vlakke van verkope sal egter beïnvloed word deur die beskikbaarheid van ouer voorraad teen laer pryse en die uitwerking van die wisselkoers op pryse vir toerusting in die toekoms. Algehele ramings vir die 2020-kalenderjaar lyk beslis nou beter en na verwagting sal verkope teen soortgelyke vlakke as in 2019 wees.

Bron: Suid-Afrikaanse Landboumasjinerieassosiasie