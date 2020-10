Stroperverkope styg met 16%

This post is also available in: English

Trekkerverkope van 529 eenhede in September is aansienlik (byna 23%) meer as die 431 eenhede wat verlede September verkoop is.

Vir die jaar tot dusver is trekkerverkope nou vyf eenhede meer as vir die ooreenstemmende tydperk verlede jaar.

In September is 11 stropers verkoop, een eenheid minder as verlede September. Vir die jaar tot dusver is stroperverkope nou 16% meer as vir die ooreenstemmende tydperk verlede jaar.

Die uitstekende trekkerverkope in September weerspieël die positiewe sentiment wat op die oomblik in die mark heers. Goeie oeste is ingebring in die meeste somergewasstreke. Wintergewasse lyk goed in die meeste gebiede, veral in die westelike dele van die Kaap.

Weersvooruitsigte vir die komende somergewasseisoen in die somerreënvalstreke lyk ook bemoedigend. Hoewel die voorraad ouer toerusting teen laer pryse teen dié tyd grootliks uitgeput is, lyk vooruitsigte vir die verkope van toerusting vir die res van die jaar steeds positief.

Algehele ramings vir die 2020-kalenderjaar lyk beslis nou beter en na verwagting sal verkope waarskynlik teen soortgelyke vlakke as in 2019 wees.

Bron: Suid-Afrikaanse Landboumasjinerieassosiasie