Stroperverkope het in 2020 met 25% gestyg

Trekkerverkope van 432 eenhede in Desember is aansienlik (24%) meer as die 349 eenhede wat verlede Desember verkoop is. Vir die volle kalenderjaar is trekkerverkope byna 9% meer as verkope in die 2019-kalenderjaar.

In Desember is drie stropers verkoop, dieselfde as in die vorige Desember. Vir die volle kalenderjaar is stroperverkope 25% meer as vir die vorige jaar.

Die marksentiment bly positief. Goeie oeste, oor die algemeen, goeie kommoditeitspryse en gunstige reënval in die meeste gebiede dra daartoe by. Onderliggende ekonomiese faktore, wat uitgelig is in die Agribusiness Confidence Index (Landbou-ondernemingsvertroue-indeks), dra ook by tot die positiewe sentiment in die mark.

Aanvanklike ramings vir die 2021-kalenderjaar is ook bemoedigend en daar word geraam dat verkope waarskynlik tot 10% meer sal wees as in 2020.

Bron: Suid-Afrikaanse Landboumasjinerieassosiasie