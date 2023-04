Stroop vinniger met Peake Equipment se pluimsnyer

Peake Equipment het spesiaal vir Charl de Villiers, ‘n boer buite Prieska in die Noord-Kaap ‘n 8-ry pluimsnyer (detaseller) ontwerp en gebou. Dit is ‘n heel nuwe konsep en Charl is al boer in sy omgewing wat so masjien het.

Charl boer met koring, mielies, pekanneute, skape en beeste.

Charl verduidelik hoe dit werk: “Mielies wat fisiologies ryp is se vog is enigiets tussen 25 en 30%. Die vog moet afkom tot 14% voor die mielies geoes en gelewer kan word. Die afdroogproses kan die beste deel van 6 weke tot soms 2 maande neem. As die pluime afgesny is, vind afdroging vinniger plaas omdat koppe meer blootgestel is aan son en wind, veral hier in die Noord-Kaap.”

‘n Verdere groot risiko van mielies is dat hulle kan omval as gevolg van wind. “Dit gebeur eers wanneer stamme droog is. Ons sny enigiets tussen ‘n meter en 1,5 meter af en dit help baie om omval te verhoed,” sê Charl.

Charl meen ook mielies stroop baie lekker as die pluime afgeny is. “Die klomp droë pluime kan dikwels ‘n boer laat sukkel omdat hulle ophoop op die plukkerkop. Daar gaan ook baie minder materiaal deur die stroper.”

Die afsny van pluime sal wel nie die opbrengs verbeter nie, maar dit skakel die risiko uit en help om tyd te wen vir opvolggewasse. Tyd speel ‘n belangrike rol in boerdery, veral vir besproeiingsboere wat op dieselfde land dadelik ‘n volgende gewas vestig.

Charl het vir Peake gevra om die masjien vir hom te bou, want hulle bou al jare ander tipe masjiene. “Ek het besef dat hulle die vermoë het om so ‘n masjien te bou,” sê hy.

Meer oor die Peake Pluimsnyer (Detaseller):

Sensors lees die hoogte van die plant en die blaardigtheid om die optimale afsny van die pluime te verseker.

Die kajuit is gerieflik met ‘n verstelbare sitplek en lugverkoeler.

Bykomende ligte is beskikbaar vir nagwerk.

Alle beheer in die kajuit word gedoen deur ‘n stuurstok vir outomatiese en handbeheer.

86 kW @ 2 200 opm.

Vierwielaangedrewe met onbeperkte hidrostatiese wisselspoed-aandrywing.

Goeie sigbaarheid van “InFront” snyers en plukkers.

Om meer oor die pluimsnyer van Peake uit te vind of een aan te skaf kontak Peake by info@peakeequipment.co.za of besoek hulle webwerf: www.peakeequipment.co.za