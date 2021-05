Stroop skoner met die splinternuwe Fendt Ideal

This post is also available in: English

Die Fendt Ideal-stroper is ՚n splinternuwe toevoeging tot landbou in Suid-Afrika en volgens die eienaar van die eerste Ideal wat op eie bodem ontplooi is, is die stroper besig om stof in sy mededingers se oë te skop.

BP Greyling van Langfontein Boerdery naby Wakkerstroom, is die trotse eienaar van die eerste kommersiële Fendt Ideal 8 in Suid-Afrika. BP se stroper is ՚n klas 8 met dubbelvoorwiele.

Die Ideal-reeks sluit van ՚n klas 7 tot ՚n klas 10 in, wat met enkelvoorwiele, dubbelvoorwiele, of rusperbande beskikbaar is. BP gebruik die stroper om raaigras mee te stroop.

“Dit is ՚n baie moeilike gewas om te stroop. Jy moet teen ՚n geweldige hoë dromspoed stroop met ՚n toe konkaaf. Hierdie stroper het ՚n dubbeldrom wat beteken dat die skeiding van die produk en die afvalmateriaal baie goed is. Daarna val die materiaal nie net bloot op die sif nie. Dit val eers op ՚n plaat wat dit vorentoe vervoer en daar op die punt van die sif plaas. Dan vloei die materiaal oor die hele lengte van die sif wat vir ons die skoonste moontlike saad gee. Daar is nie ՚n ander stroper in die mark wat in die stadium kan doen wat hierdie stroper doen nie,” vertel BP.

Volgens BP is nuwe tegnologie alleenlik doeltreffend wanneer dit gebruikersvriendelik is. “Die stroper se stelsels is baie eenvoudig om te verstaan, en AGCO se tegniese spesialiste het boonop die nodige opleiding verskaf sodat ons al die funksies ten volle kan benut,” vertel BP. Robbie Hall, bemarkingsbestuurder vir AGCO Afrika, verduidelik dat die stroper die markleier is as gevolg van sy unieke ontwerp.

“Die ingenieurs by Fendt het die stroper van voor af ontwerp om by die vereistes van die moderne boer te pas. Daar is heelwat veranderings aan hierdie stropers aangebring. Dit is werklik die ideale stroper – en dit is ook waar die masjien sy naam vandaan kry,” sê Robbie.

Die Fendt Ideal-reeks beskik oor verskeie unieke eienskappe wat hierdie stropers in ՚n klas van hulle eie plaas. Dit sluit in:

• Dual Helix Rotor-stelsel: Die 4,83 meter-lange rotors is die langste in die mark en die lengte sorg vir beter skeiding en ՚n meer doeltreffende dorsaksie. Die voerdrom is regstreeks aan die rotor gekoppel, wat beteken dat die rotorspoed outomaties aangepas word wanneer daar meer of minder materiaal deur die stroper se sluk ingevoer word.

• Ideal Balance Return Pans: Hierdie plaat gee ՚n beter sifaksie. Nadat die materiaal deur die rotors gedors is, word dit vorentoe getrek en dan oor die volle lengte van die sif geskuif wat meer doeltreffend werk. Die plate werk doeltreffend teen hellings van so steil as 12 grade, sonder dat die stroper aangepas moet word.

• Die aflaaistelsel: Die stroper het ՚n yslike 17 100 liter tenk wat teen 210 liter per sekonde kan aftap. Dit beperk staantyd omdat die tapkarre nie so gereeld moet naderkom om die stroper leeg te tap nie. Omdat die stroper se kapa-siteit en aflaaispoed so hoog is, is daar hidrouliese sluise binne-in die graantenk wat die aflaaispoed kan beheer. Die wurms binne die aflaaipyp is gebalanseer sodat die masjien nie onnodig skud en spanning veroorsaak op slytdele in die stroper nie.

• Die rusperbande is beskikbaar in 762 mm (30 duim) of 914 mm (36 duim) breedte. Die breedte van die rusperbande gee beter stabiliteit met swaar koringtafels of plukkerkoppe en help ook baie met goeie gewigverspreiding en minder grondkompaktering.

• Die binnekant van die kajuit is toegerus met kleurskerms en satellietbegeleiding, en het ook Ideal Harvest in wat die stroper toelaat om al sy verstellings outomaties te doen. Die stroper “leer” en pas aan volgens die toestande waarin jy stroop. Die kajuit is ook toegerus met WiFi wat jy dan aan jou Ipad kan koppel om van enige plek ter wêreld af in te skakel en te sien presies wat die stroper doen en hoe hy dit doen.

• Op die modelle wat met rusperbande toegerus is, en op die Ideal klas 10-stroper kan Ideal Drive ook in die kajuit aangebring word. Met Ideal Drive het die stroper geen stuurwiel nie, maar wel twee beheerarms wat die hele stroper beheer. Die navorsing het bewys dat die operateur 70% minder inspanning gebruik met Ideal Drive se arms as met ՚n gewone stuurwiel, en daarom word hy nie so gou moeg nie en kan hy vir langer periodes aaneen stroop.

• Fendt Connect word op jou foon afgelaai en daarmee kan jy alles sien wat in die stroper gemeet word. Die handelaar het ook toegang tot hierdie inligting en Fendt Connect kan die handelaar laat weet wanneer dit amper tyd is om die nodige versieningswerk te doen.

• Die 12,4-liter MAN-enjin is bekend vir hoë kraglewering teen lae omwentelinge, met die boonste deel van die wringkragkurwe wat reeds op 1 400 omwentelings per minuut begin. Dit sorg dat die stroper hope krag het, en minder diesel gebruik.

Alle onderdele is reeds in voorraad by AGCO se hoofkantoor en onderdelemagasyn in Kemptonpark, en daar is ook ՚n bystandstroper (9T) om boere te help indien daar iets groots sou makeer wat nie vinnig genoeg herstel kan word nie.

Werner Nel, besturende direkteur van JWL Landboudienste wat die plaaslike AGCO-handelaar in die Wakkerstroom-omgewing is, vertel meer oor die naverkopediens: “Selfs al het jy die beste produk in die wêreld sal dit niks help as jy dit nie kan ondersteun met die nodige naverkopediens nie.”

Die naverkopediens berus nie net by die plaaslike agent nie, maar ook by die ondersteuning wat die agent van die hoofkantoor af kry. “As agent het ek regstreekse toegang tot die onderdele en inligting van die hoofkantoor. Hoe korter die pad na die oplossing is, hoe minder word die boer se staantyd, en dit is tog waarna ons streef. Ons wil sorg dat die boer se toerusting so min as moontlik moet staan, en so veel as moontlik moet werk om produktief en winsgewend te wees.”

Die Fendt Ideal-stropers is beskikbaar vanaf ՚n klas 7 tot ՚n klas 10, en

kan toegerus word met rusperbande, enkelvoorwiele of dubbelvoorwiele.

Al die stropers is vierwielaangedrewe.

Fendt het ook pas op ՚n spoggeleentheid by die AGCO-hoofkantoor hulle handelaarsnetwerk bekendgestel. Die volgende bekende agentskappe is aangewys as Afrika se eerste Fendt-agente:

• BHBW – Bothaville, Vrystaat

• BHBW – Hoopstad, Vrystaat

• Drakensburg Agricultural Services (DAS) – Winterton, KwaZulu-Natal

• JWL Landbou – Ermelo, Mpumalanga

• JWL Landbou – Standerton, Mpumalanga

• OVK – Bethlehem, Vrystaat

• Tradestuff – Hartebeesfontein, Noordwes

• Valtrac – Parys, Vrystaat

Vir meer inligting oor Fendt Ideal-stropers, kontak gerus vir to Frans Cronjè by 066-581-7505 of Frans.Cronje@agcocorp.com of gaan kyk self by jou naaste vriendelike, behulpsame handelaar.