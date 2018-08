Stroop katoen in ’n japtrap!

This post is also available in: English

Schweizer-Reneke is bekend vir sy uitstekende klimaat om katoen in te verbou, maar katoenboere het byna heeltemal uit die streek verdwyn. ’n Paar redes daarvoor is stygende lone en arbeidswetgewing wat al strenger geword het – tradisioneel het ’n katoenboer baie werkers nodig. Die Suid-Afrikaanse tekstielbedryf het ook ’n dekade gelede baie swaar begin kry en die aanvraag na katoen het skerp afgeneem.

Maar skielik het al hierdie dinge verander. Oor die wêreld heen het omgewingsvriendelike natuurlike vesels soos katoen weer baie gewild geword en die pryse weerspieël dit. John Deere het ook sy gewig agter die probleem ingegooi en twee rewolusionêre masjiene ontwerp wat, benewens ander voordele vir die boer, die nodigheid van tien werkers na twee verminder.

In die Schweizer-Reneke-streek het vier boere onlangs besluit om katoenboerdery weer ’n kans te gee. Hulle wou alles 100% reg doen en het elkeen 300 hektaar van die jongste kultivar geplant. Hulle wou ook die jongste en beste tegnologie inspan en het saam die nuwe John Deere CS690 katoenafstroper gekoop. Die oes lyk uitstekend en daar word gereken dat hierdie besluit die katoenbedryf in die streek weer in ’n versnelde rat gesit het.

Tydens die oes het John Deere ’n katoendag by Schweizer-Reneke gehou. Boere, agente, verteenwoordigers, verwerkers en almal wat belangstel is genooi om te hoor wat is die jongste nuus oor die katoenbedryf. Die voorspellers sê daar kom ’n groot oes hierdie jaar. Die CS690 is ook in lewende lywe bewonder waar dit die oes flink en vinnig van die lande afhaal.

Philip du Plessis, streeksbestuurder van John Deere, het die tegniese aspekte van katoenstroop bespreek. “Daar word wegbeweeg van die ou masjiene en ’n afstroper is ’n langtermynbelegging. ’n Boer moet dus mooi besluit voor hy die geld gaan uithaal. Die eerste besluit wat ’n boer moet maak voor hy ’n afstroper koop is of hy droëland- of besproeiingskatoen gaan plant. Besproeiingkatoen lewer meer as vier ton per hektaar. Dan gaan jy vir ’n plukker, want ’n plukker kan hoër volumes hanteer. ’n Droëlandboer sal met ’n afstroper regkom.

Plukker teenoor afstroper

’n Plukker is ’n masjien wat slegs die katoen van die plante af pluk en dus ’n baie skoner produk lewer. ’n Katoen-afstroper stroop alles op die bossie en laat die res van die verwerking aan die pluismeule oor. ’n Plukker en afstroper verskil net in die voorste helfte van die masjien. Vanaf die pyp wat dit na die opgaarbak opsuig lyk hulle dieselfde.

John Deere se CS690-afstroper het ’n 13,5 liter-enjin wat aan vlak 4-uitlaatstandaarde voldoen. Dit beteken dat ’n boer baie versigtig moet wees met die tipe diesel wat hy gebruik. Die CP690-plukker het ook ’n 13,5 liter-enjin en is beskikbaar met ’n vlak 2-enjin wat makliker in Afrika se omstandighede werk.

Die masjien doen al die belangrike werk en dit is waarom John Deere se afstropers en plukkers so suksesvol is. Soos wat die opgaarbak vol raak, begin die baal vorm en uitstoot na die baalkamer toe. Dit beteken dat die baalmaker nie deurlopend werk nie en sodoende word baie krag bespaar. Dan word die baalkamer oopgemaak sodat die baal toegedraai kan word voordat dit op die hanteerarm geplaas word. Die toegedraaide baal kan dan net daar in die land afgegooi word, of na die punt van die land vervoer word waar dit neergesit kan word om verkeer in die lande te beperk.

Aan die voorpunt van tegnologie

John Deere se katoentafels is beskikbaar vir ses en agt rye met rywydtes van 76, 91, 96 en 100 cm. Die tafel het ’n hidrouliese wisselbare aandrywing sodat dit vinniger en stadiger kan werk om deurgaans by die las te pas. ’n Manual RowSenseTM-funksie neem beheer oor om die katoenrye te volg indien ’n boer nie die Precision Ag gebruik nie.

Die CS690-afstroper en CP690-plukker is intern ook baie verbeter. Die nuwe masjiene het ’n 10% hoër deurvloeikapasiteit en ’n 8% beter skoonmaakaksie, wat 8% meer geld in jou sak beteken nadat jou katoen deur die meule is. Die 690-modelle is tussen 30 en 100% meer produktief en minder arbeidsintensief as die vorige modelle soos die 7460.

Fisiese ratskakeling is ook iets van die verlede. Elektroniese ratskakeling deur ’n knoppie op die konsole te druk beteken dat die afstroper deurlopend kan werk sonder om te stop. Die masjiene kan inderwaarheid 12 uur aaneen loop sonder dat jy hoef te stop vir olie of brandstof.

“Philip sê. “Daar is opsies vir geïntegreerde kameras in die buik, wat die operateur kan help om ’n brand vinniger te sien. Daar is ook ’n ingeboude noodprosedure wat ’n brandende baal vinniger kan inbind en uitgooi om skade tot ’n minimum te beperk.”

Philip het aanbeveel dat boere egte John Deere-onderdele in hulle afstropers gebruik. “Daar is egte John Deere-onderdele en nie-egte onderdele. Ons het baie probleme gekry met die vingers aan die tafels wat nie eg was nie. Die ratte se steek het nie met die ware Jakob ooreengestem nie en toe maak dit die vingers se as seer. Dit beteken dat die hele as vervang moes word en nie net ’n vinger of twee nie. Egte John Deere-vingers pluk ook baie skoner as die namaaksels.”

Na 800 tot 1 000 ha se werk moet die plukkerkoppe deurgegaan word. Die beste metode wat tans werk, is om die onderste derde van die plukker se vingers deur te gaan en vervang soos nodig en dan op te skuif boontoe. Dit word aanbeveel dat handelaars ook moet belê in kamrolslypers, sodat boere se kamrolle maklik deur die seisoen skerp gemaak kan word.

Tevrede boere en meulens

Vir die boer is die ronde, toegedraaide bale ’n reuse verbetering. Verby is die dae wat die wind ’n hap uit jou oeste geneem het as die afstroper die katoen in die mandjie oorgooi. Die verwerkingskakel waarin die katoen na die skuur aangery, vasgetrap en gepers moet word kan ook nou uitgehaal word. Jy het nou net een man nodig om te stroop en een man om met die tele-hanteerder die bale in die land op te tel en op die trok te laai, wat dit meule toe neem. In plaas van tien werkers kan ’n boer nou met twee regkom.

Die mense van Vaalharts Katoenmeule is ook baie ingenome met die nuwe generasie John Deere-plukkers en -afstropers. Voorheen is die bale of die inhoud van die mandjies afgelaai en toegemaak of onderdak geberg, wat bae ruimte opneem. Die nuwe ronde bale is reeds saamgepers, toegedraai en met die hanteringsgereedskap is dit vinniger, makliker en baie minder arbeideisend om die meule te bedien.

Bestel jou katoenstroper by jou naaste John Deere-handelaar of besoek www.deere.com/sub-sahara/en vir meer inligting.