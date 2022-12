Stop hittespanning dood in sy spore hierdie warm somer

Hittespanning (heat stress) by beeste is ՚n groot bekommernis in baie dele van die wêreld, insluitend Suid-Afrika. Beeste is veral kwesbaar vir hittespanning omdat hulle nie doeltreffend kan sweet nie. Hittespanning is veral algemeen gedurende die somermaande, wanneer die temperatuur so hoog as 40 grade Celsius kan styg. Dit kan lei tot ՚n afname in voerinname, gewigsverlies en verminderde melkproduksie, wat uiteindelik die algehele gesondheid en produktiwiteit van die kudde beïnvloed.

Om hittespanning te bekamp, is dit belangrik dat boere stappe doen om hulle beeste koel te hou. Dit kan die verskaffing van skaduwee, die installering van waaiers en die toegang tot water insluit. In sommige gevalle sal boere dalk hulle voer- en waterroetines moet aanpas om hulle beeste te help om die hitte die hoof te bied.

Boonop is dit belangrik vir boere om hulle beeste te moniteer vir tekens van hittespanning, soos hyg en lusteloosheid. As dit onbehandeld gelaat word, kan hittespanning ernstige gevolge vir die gesondheid en produktiwiteit van beeste hê.

Oorsake van hittespanning

Een van die hoofoorsake van hittespanning by beeste is die gebrek aan toegang tot skadu en water. Beeste is hoogs sensitief vir hitte en benodig ՚n konstante toevoer van koel water om hulle liggaamstemperatuur te reguleer. Baie plase is geleë in droë streke waar skaduwee skaars en water beperk is. Dit plaas die beeste in gevaar om oorverhit te raak, aangesien hulle nie verligting van die skroeiende son kan vind nie.

Nog ՚n bydraende faktor tot hittespanning by beeste is die hoë vlakke van vogtigheid in die lug. Vogtigheid kan die beeste se vermoë om hulleself deur sweet af te koel verminder, aangesien die vog in die lug verdamping belemmer. Dit kan lei tot ՚n toename in liggaamstemperatuur, wat hittespanning tot gevolg het.

Hittespanning kan ՚n negatiewe impak op die algehele gesondheid en produktiwiteit van die kudde hê. Beeste kan ook minder vrugbaar wees en meer geneig wees om siek te word, wat dit vir hulle selfs moeiliker maak om gesonde kalwers te hê.

Om hittespanning by beeste te voorkom, kan boere in Suid-Afrika verskeie strategieë inspan. Toegang tot skaduwee en koel water is noodsaaklik, aangesien dit die beeste in staat stel om hulle liggaamstemperatuur te reguleer en oorverhitting te vermy. Die gebruik van waaiers en misstelsels kan ook help om die diere koel te hou, asook om die voggehalte in die lug te verminder. ՚n Goedbeplande voerprogram en die verskaffing van hoë gehalte voer kan ook help om die gesondheid en produktiwiteit van die kudde te handhaaf.

Effek van voergehalte

Die tipe en gehalte voer kan ՚n beduidende rol speel in die vermoë van beeste om hulle liggaamstemperatuur te reguleer en hittespanning te hanteer. Voer van hoë gehalte en kragvoer kan voldoende voeding en energie vir beeste verskaf om hulle liggaamskondisie te handhaaf en hulle fisiologiese funksies te ondersteun, insluitend termoregulering. Voer van swak gehalte kan lei tot verminderde voerinname en wanvoeding, wat die vermoë van beeste om hittespanning die hoof te bied, kan benadeel.

Nog ՚n faktor wat hittespanning by beeste kan beïnvloed, is die fisiese vorm van die voer. Beeste wat ՚n dieet gevoer word wat hoogs verteerbaar en maklik is om te kou, kan hulle voerinname en verteringstempo handhaaf, wat hulle liggaamsfunksies ondersteun en die erns van hittespanning kan verminder.

Verder kan die hoeveelheid en frekwensie van voerinname ook hittespanning by beeste beïnvloed. Beeste wat ՚n hoë-energie dieet gevoer word en gereelde toegang tot voer het, kan hulle liggaamskondisie handhaaf en ՚n hoër verdraagsaamheid vir hittespanning hê.

Hitteproduksie vanaf voerinname bereik ՚n hoogtepunt vier tot ses uur ná voeding. Daarom sal hitteproduksie by beeste wat in die oggend gevoer word, ՚n hoogtepunt bereik in die middel van die dag wanneer omgewingstemperature ook hoog is. Om van die hittelading van voer te verlig, moet beeste minstens 70 persent van hulle voer in die laatmiddag of aand, twee tot vier uur ná piekomgewingstemperatuur, ontvang.

Watter soort watertoevoer het beeste nodig?

Hier is baie skoon water en plek vir al die beeste om te drink. (Bron: Pixabay deur Meh Hikwa)

As gevolg van verhoogde asemhaling en sweet het beeste meer water nodig tydens hittespanning. Beeste verlaag vinnig hulle kernliggaamstemperatuur deur water te drink. Hittespanning verhoog waterverbruik bo metaboliese behoeftes. Die bestuur van waterbronne is noodsaaklik om hittespanning te bestuur. Beeste benodig 8 sentimeter lineêre waterspasie per kop gedurende die somer. Voor uiterste hitte-gebeurtenisse moet beeste gewoond wees aan bykomende watertrôe. Sommige beeste sal ՚n watertrog oorheers en verhoed dat ander toegang tot water kry. Die watertoevoer behoort 1,1 persent van die beeste se liggaamsgewig per uur te verskaf. Daarom drink ՚n bees van 450 kilogram omtrent 5,5 liter per uur.

Ses stadiums van hittespanning

Stadium 1: Beeste sal hoër vlakke van hittespanning toon namate die hittelading styg. Aanvanklike tekens van hittespanning sluit ՚n rustelose houding, ՚n toename in staantyd en ՚n effens verhoogde asemhalingstempo in.

Stadium 2: Die asemhalingstempo bly verhoog en die beeste kwyl moontlik. Die meerderheid van die diere sal rusteloos en staande wees en beeste kan begin saambondel.

Stadium 2 van hittespanning: Beeste kan begin kwyl en verhoogde asemhaling hê. Beeste mag groepeer en rusteloos staan. (Bron: alltech.com)

Stadium 3: Hittegespanne beeste se asemhalingstempo sal styg en daar sal oormatige kwyl en/of skuim wees.

Die asemhalingstempo van beeste in stadium 3 van hittespanning stadium sal toeneem en hulle kan kwyl en/of oormatig skuim by die mond. (Bron: drovers.com)

Stadium 4: Aanvang van oopmond-asemhaling en ՚n afname in kwyl.

Hierdie bees het die vyfde stadium van hittespanning bereik, wat maklik aan die tong herkenbaar is. (Bron: canadiancattlemen.ca)

Stadium 5: Verhoogde respiratoriese inspanning, abdominale inspanning en tonguitsteek.

Stadium 6: Die ergste stadium, gekenmerk deur moeisame asemhaling met die kop wat hang; erg aangetaste diere sal van die trop skei. As hulle nie verligting kry nie, is kalwers in stadiums 5 en 6 meer geneig om weens hittespanning te vrek. Kalwers moet stadig afgekoel word deur in skadu bedek te word en met koel water gespuit te word. Vermy om die kalwers te beur deur te probeer beweeg of in bedwang te hou. Nadat hulle van die aanvanklike hittespanning herstel het, kan sommige kalwers dae later steeds weens orgaanversaking vrek, al is hulle afgekoel.

Metodes om hittespanning te verminder

Een manier om hittespanning by beeste te verminder, is deur voer te voorsien wat hoog in energie en proteïene is. Hoë-energie voer kan help om die verhoogde metabolisme en energieverbruik wat tydens hittespanning voorkom, te ondersteun. Proteïen is ook belangrik aangesien dit gebruik word om weefsels te herstel en in stand te hou en kan help om die immuunstelsel te ondersteun.

Nog ՚n manier om hittespanning by beeste te verminder, is deur hulle te voorsien van voer wat hoog in elektroliete is. Elektroliete is minerale wat help om liggaamsvloeistowwe te reguleer en behoorlike hidrasie te handhaaf. Tydens hittespanning kan beeste elektroliete verloor deur sweet en verhoogde asemhaling, so die verskaffing van elektrolietryke voer kan help om hierdie verliese aan te vul en ontwatering te voorkom.

Beeste word koel gehou met sproeiers in ՚n warm gebied. (Bron: dtnpf.com)

Ten slotte kan ՚n dieet ryk aan energie, proteïene en elektroliete help om die negatiewe gevolge van hittespanning by beeste te verminder. Boere kan hulle beeste teen hittespanning beskerm en hulle gesond en produktief hou deur skadu en water te verskaf, verkoelingstelsels te installeer en by ՚n noukeurig uitgewerkte voerskedule te hou. Dit kan hulle welstand ՚n hupstoot gee deur hulle gesondheid en produktiwiteit te verbeter.

