Stook waarde in jou afvalprodukte

Aartappels nie die regte grootte nie? Piesangs se skille te bruin? Graanpryse betaal nie eers die diesel silo toe nie? Daar is ՚n manier om waarde toe te voeg tot gewasse soos graan en vrugte wat normaalweg nie op die plaas verwerk word nie. Stook dit!

Daar is ՚n hele nuwe mark vir handgemaakte, gedistilleerde produkte wat wissel van ՚n verskeidenheid alkoholiese dranke tot vlugtige olies.

By Distillique in Pretoria word mense geleer hoe om dié fyn kuns te bemeester en die maatskappy verskaf ook al die stooktoerusting wat nodig is – vanaf ՚n tuisstelsel tot ՚n behoorlike distilleerdery vir kommersiële produksie vir die plaaslike en uitvoermark.

Fritz Steyn van African Distillery het by Distillique beland nadat hulle ՚n gistingontploffing in die huis gehad het toe hy en sy seun self begin eksperimenteer het. Nou doen hulle die regte ding op die regte manier en hulle het reeds ՚n internasionale toekenning vir hulle Classic Rum ontvang. Hulle vervaardig ook Vanilla Rum en Classic Gin.

“Ons het gesien dit is ՚n bedryf wat plaaslik groei, maar ook internasionaal, en ons fokus op uitvoere,” sê Fritz. “Die distilleerdery het my ook gehelp om werksgeleenthede vir my kinders te skep.”

Hy sê mense moet verstaan dat handgemaakte of craft (soos dit in die handel bekend staan) drank beteken dat die vervaardiger self die alkohol moet distilleer en nie bestaande alkohol mag gebruik wat net gegeur word nie.

Hy beveel aan dat enigeen wat met ՚n distilleerdery wil begin eers vir ՚n kursus by Distillique aanmeld om genoeg kennis op te doen.

Distillique bied 17 verskillende kursusse aan en in ՚n uurlange gesprek met Gert Bosman gaan jy waarskynlik meer leer oor die wetenskap en kuns van distillering as wat jou oupa in ՚n leeftyd van stook opgedoen het!

Gert sê die eerste wanvoorstelling wat mense het, is dat net sekere mense lisensies mag kry om te stook en dat ՚n lisensie in ՚n familie moet bly. “Dit is heeltemal moontlik vir enigeen om ՚n lisensie te kry en Distillique kan ook help om die proses makliker te maak,” sê hy.

Amper 7 000 mense is al by Distillique opgelei en Gert meen die bedryf het nog baie potensiaal vir groei. Sekere drankwinkels het selfs spesiale afdelings vir handgemaakte produkte.

“Daar is ՚n hele verandering in die kuierkultuur deesdae,” sê hy. “Mense wil die storie weet en die verskillende geure van byvoorbeeld jenewer (gin) ervaar… en hulle gee nie om om R400 vir ՚n bottel te betaal waaruit daar geteug en waaroor daar gesels word nie.”

Dit is belangrik vir vervaardigers om moeite te doen met hulle etikette en om die storie te vertel. Gert self is vol stories oor die moontlikhede, die kuns en die wetenskap. Hy wil graag sien dat mense inheemse kruie gebruik vir ՚n unieke Suid-Afrikaanse geur.

Hy sê daar is 127 verskillende maniere waarop jenewer gestook kan word en die enigste vereiste is dat jenewerbessies (juniper) as deel van die mengsel gebruik word. Verder kan enige suikerhoudende stysel of materiaal gebruik word.

By rum moet melasse deel van die mengsel wees en as jy whiskey of brandewyn wil verkoop, moet dit eers vir drie jaar verouder. Witblits word net van druiwe gemaak en mampoer van enige ander vrugte.

“Uiteindelik gaan dit oor ՚n eerlike produk wat jy op die rak wil plaas,” sê hy.

As jy dit net as ՚n stokperdjie wil beoefen, sal jy kan wegtrek met ՚n basiese koperketel en alles wat jy nodig het vir jou eerste brousel vir ongeveer R6 000. Vir ՚n meer kommersiële opset op die plaas gaan jy na ՚n belegging kyk van ongeveer R800 000 tot net meer as ՚n miljoen rand. Dan het jy ՚n behoorlike vervaardigingsaanleg om waarde toe te voeg tot produkte op die plaas.

Kry jou storie reg! Kontak Gert Bosman by 083-263-7832, gert@distillique.co.za of besoek www.distillique.co.za vir meer inligting.