Stewarts & Lloyds stal staal uit by NAMPO

Na 116 jaar mag jy jouself as ՚n markleier in jou veld onderskei en dit is inderdaad waarop Stewarts & Lloyds geregtig is. Hierdie handelaar, wat alles rondom staal en nog wat kan lewer, het reeds 30 takke oor die land en brei steeds uit.

Die bedrywe waarin hulle reeds diep spore getrap het, is in ligte en algemene ingenieurswese en in die bou-, mynbou-, plattelandse waterwerke-, chemiese, petro-chemiese, voertuig-, waternetwerke-, brandbeskerming-, munisipale en natuurlik die landboubedryf.

“Stewarts & Lloyds verskaf staal en pype, passtukke, kleppe, pompe, besproeiingtoerusting, omheiningsmateriaal, profilering en laserprodukte,” sê Kevin van Buuren, groephandelsbestuurder: Gereedskap. “Ons kleinhandelaarsnetwerk wat oor die land uitgestrek is verkoop die bogenoemde produkte, asook draad-, heining-, nywerheidsgereedskap- en sekerheidsprodukte.”

Stewarts & Lloyds se produklys is voorwaar indrukwekkend:

Stewarts & Lloyds se staalprodukte sluit plate, IPE-balke, gewone balke, kolomme, plat stawe, kanale, lipkanale, oop kanale, lippehoeke, hoekyster (gelyksydig en ongelyksydig), ronde en vierkantige stawe, ronde en vierkantige pype, vierkantige en reghoekige struktuurbuise en paralelle flenskanale in.

In die plateafdeling is daksinkplate (geriffeld en IBR), geboorde spore, gegalvaniseerde plate, Bennox- en Cortenplate en vensterseksies beskikbaar.

SABS-goedgekeurde, koudgewalste pype, Easicote-pype, boorgatvoering en holstawe.

Stewarts & Lloyds is net die plek waar die boer al sy nodige passtukke soos elmboë, T-stukke, verloopstukke, buigstukke, voetstukke, draaie, vere, sokke, proppe en kruisstukke kan kry. Dit is in standaard- en ekstrasterk wanddikte beskikbaar.

Vir besproeiingsboere is daar ook produkte te kies en te keur, soos plastiek, politeen, HDPE-, LDPE-, uPVC- en mPVC- pype, buite- en binnepyplas-stukke en klampe.

Stewarts & Lloyds se heiningmateriaal bestaan onder meer uit palisades, draad, pale, hekke en sparre.

Flense is in diktes vanaf 15 tot 200 mm beskikbaar in geskouerde, gesokte, aanskroef of aansweistipes, met vlak geëindigte verhewe, sweisnek- of plat aansigte.

՚n Boer kan ook enige klep wat sy hart begeer by Stewarts & Lloyds gaan koop. Dit sluit stoomverwante sluiskleppe, bal- en bolkleppe, pedaalkleppe, reliëfkleppe, veiligheidskleppe, beheerkleppe, balanseringskleppe, knypkleppe, bakkleppe, hoektoevoerkleppe en diafragmakleppe in

՚n Wye verskeidenheid oppervlaktepompe soos sirkel- (circular), veel-vlakkige, vertikale en horisontale sentrifugale, druk-, eksentriekskroef-, doseer- en periferale pompe is beskikbaar. Stewarts & Lloyds se boorgatpompreeks, wat dompelpompe insluit, is geskik vir grondwatervoorsiening, huishoudelike voorsiening, dreinering, afvalwater en riool. Sonkragaangedrewe pompe is ook beskikbaar.

Stewarts & Lloyds se dertig takke in die land is in al die groter sentra soos Alrode, Boksburg, Booysens, Pretoria, Robertville, Springs, Wadeville, Vanderbijlpark, Vereeniging, Wynberg, Durban, Pietersburg, Nelspruit, Witbank, Mafikeng, Brits, Klerksdorp, Bloemfontein, Kimberley, Port Elizabeth, Wetton en George.

Skakel die kliëntedienslyn by 0860 10 27 99 of besoek www.stewartsandlloyds.co.za