Stewarts & Lloyds is jou hardeware-spesialis

This post is also available in: English

Vanjaar het Stewarts & Lloyds NAMPO met ’n ander inslag benader. “Ons het meer op produkverkope as op uitstal gekonsentreer. Dit het daartoe gelei dat meer voete deur die stalletjie gekom het en as ek na die verkoopsyfers kyk, was dit beslis die regte besluit,” sê Peter Ker-Fox, afdelingsbestuurder: Vloeistofbestuur van Stewarts & Lloyds.

Die Tradeair-kompressor is ’n nuwe toevoeging tot Stewarts & Lloyds se reeks. “Die masjien is basies onderhoudvry en gebruik ook nie olie nie,” sê Charles Theron, rekeningebestuurder by L&G Tools wat Tradeair-kompressors versprei. “Sy 750 W motor gebruik baie min krag, maar kan 130 liter lug per minuut lewer, wat voldoende is vir spuitverfwerk. Die 50 liter masjien stel slegs 42 desibels vry wat baie sagter op die oor is as ’n gewone kompressor. Jy kan dit binne ’n kompleks in die stad gebruik en selfs radio in jou werkswinkel luister terwyl jy werk,” sê hy.



P

Southern Cross Industries is orals bekend, veral onder die ouer boere, vir hulle geelkoper- (brass) -boorgatsilinders. “Ons het dit nou opgegradeer na vlekvryestaalsilinders, wat feitlik lewenslank sal hou, sê Elsabe Fry, sake-ontwikkelingsbestuurder: Afrika. Vlekvrye staal is baie harder en minder porieus. Dit word ook minder deur souterige water of water met ’n hoë minerale-inhoud beïnvloed.” Jaco Knoetze, algemene bestuurder wys hoe lyk die vorige model en Elsabe hou die nuwe een vas.

Metabo se koordlose hoekslyper (WPB 36-18 LTX BL 230) is net so kragtig as ’n koordhoekslyper en is in staat om enige werk aan te pak! “Die WPB 36-18 LTX BL 230 werk met 36 (V) spanning wat verkry word deur gebruik te maak van twee 18 (V) spanning Li-HD batterye wat in series geplaas word” se JR Prinsloo, Junior Produk Demonstreerder. “’n 8 Ampuur battery herlaai binne 54 minute wat jou toelaat om baie lank aan te gaan met jou werk. Die hoekslyper het ’n dooiemanskakelaar wat die masjien dadelik in ’n noodgeval afskakel”. George Barnard, aankoper; Hendrik Potgieter, voorraad- en verkoopsanalis; JR Prinsloo, junior demonstreerder en Gert du Plooy, streeksverkoopsbestuurder van die Oostelike en Noordelike streke verteenwoordig die Metabo stalletjie op die Stewarts & Lloyds standplaas. Neethling du Bruyn is Stewarts & Lloyds se sleutelrekeningbestuurder.

Stewarts & Lloyds bring gewilde produkte binne jou bereik. Skakel vir Stewards & Loyds by 086-010-2799 of besoek ook hulle webwerf by www.stewartsandlloyds.co.za vir meer inligting.