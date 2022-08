Sterkfontein Angusse & Meatmaster

Willem van den Berg boer in die Wepener-distrik met skape en beeste.

Sy beeste is die grootste deel van sy boerdery en sy skaapboerdery sit hy op sy swakker veld. Hy het in die begin 2000’s Meatmasterooie gekoop by Oom Jan Vermeulen in Bloemfontein, maar later weer verkoop.

“In 2007/2008 het ek by Marcel van der Merwe sy Meatmasterooie gekoop toe hy sy boerdery tot niet gemaak het. Marcel was een van die stigters van die Meatmasters. Hy was deel van die mense wat ernstig met die ontwikkeling van die ras betrokke was. Hy het 180 ooie by hom gekoop. Dit was eintlik net om vir my pa iets te gee om hom besig te hou. ‘n Ruk daarna toe sien ek daar is nou 450 skape en hy het hulle nie baie aandag gegee nie, net versorg. Ek het die ramme self uitgehou om weer te gebruik en het gesif en weer die 180 bestes teruggehou en weer so begin,” sê Willem.

Later het Willem op ‘n veiling by oom Clinton Colett weer ‘n klomp Meatmasters gekoop en by iemand wat by Clinton gekoop het, Fanus Smit. Hy het ‘n groot hoeveelheid ooie verkoop tot hy weer 200 oorgehad het. Dis hoe die boerdery begin het.

Willem boer in ‘n baie harde wêreld. Ongelukkig bly net die beste skape. Dis maar n voortdurednde proses. Die sifting van die heel bestes vind elke jaar plaas.

As Willem lammers speen haal hy die ondergemiddelde lammers uit en verkoop hulle. Hy boer in troppe van tussen 200 en 250 ooie. Sy kampe is nie baie groot nie so die kompetisie is hoog.

Die ongediertes by hom is ook baie erg. As jakkalse ‘n lam vang haal hy die ooi uit. So hy verloor nie 2% aan ongediertes nie.

Die ooie by sy Meatmasters moet elke agt maande ‘n lam of twee speen. Willem kyk ook veral na die moederlyn. Meerlinge en melkproduksie en ooie se bouvorm is. “Elke slag as ek die lammers speen op drie maande ouderdom soek ek klaar my vervangingsooitjies uit. Baie mense sê ek is verkeerd maar ek werk so met my beeste ook,” sê Willem.

As hy hulle in ‘n voerkraal sit presteer die wat op speenouderdom die beste is die meeste keere beter as die ander.

Die ramme wat Willem speen gee hy kos op die veld. “Ek gee altyd goeie lek vir skape, maar voer hulle nie vol nie anders kan ek nie sien hoe hulle presteer nie.”

Hulle kom eenmaal in 6 weke in kraal toe. Die lyfvet is vir my baie belangrik asook loopvermoë van ‘n skaap.

Hy het ook klipperige veld. “Omdat ons gras in die winter min beteken moet die skape en beeste goeie sprong van rib hê, harde kapasiteit diere en vorm moet reg wees. Breë bekke en baie sterk bene. Ek glo daaraan as jy ‘n ooi se kop sien weet jy 90% klaar hoe haar lyf lyk. Die ooie wat te min melk het se lammers is nie goed genoeg nie.”

Willem hou ook rekord van elke lam wat gebore word. “Ek sit plaatjies in die ore sodat ek presies weet wie is die ma’s en uit watter moederlyn hulle kom. Moerderlyn is heel belangrikste. Die ramme en bulle wat ek terughou wat vir my goed genoeg is is so 7%.”

Sy ooie kry spesifieke kleur plaat in hulle ore en ram ook. “Loop net vir 34 dae apart en dan kom trop weer bymekaar as ek selekteiwe paring doen. As trop bymekaar gesit word kry lam selfde kleur tag as ma en ram. As ek hulle sien weet ek presies watter ram se lammers groei die beste. Kan dan foute en goeie punte identifiseer. Sit ramme by as die lammers twee2 maande oud is vir 34 dae en haal hulle dan weer uit.”

Hy is nog betrokke by baie kuddes en kan baie vroulike diere en ramme en bulle elke jaar sien. “Wat maak dat mens die geleentheid het om te sien wat werk en wat werk nie. Dit help my elke dag in my boerdery, want mens se eie oë lieg nooit nie,” sê Willem.

“My ideale Meatmaster moet ‘n 3/8ste Damara, 5/8ste Dorper wees. Dis twee topwêrelde wat bymekaar gebring word. Ek kan nie die goeie eienskappe van albei miskyk nie. Die skaal lieg ook nooit nie. Hulle moet eerder swaarder wees,” sê hy.

Die paartyd van jongooie verskil van boer tot boer. “Ek gee nie ‘n ram voor agt maande oud nie.”

Willem meer as een veiling elke jaar, maar dis sy derde produksieveiling in Bloemfontein op 21 September. Daar gaan 240-250 ooie met 25 ramme op die veiling wees. Lammers wat al 50kg weeg. Dis die eerste jaar wat hy nie gasverkopers het nie.

“Ek het ‘n beleid as daar fout gaan met ‘n ram en die fout lê by die ram ruil ek die ram vir die koper om,” sê hy.

Kontak Willem van den Berg by 083-254-3144 vir meer inligting.

Produksieveilings:

21 September 2022, Be Human Bloemfontein om 11H00

22 Oktober 2022, Fire & Wine Pretoria om 11H00