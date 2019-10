Stel jou veiligheid eerste!

This post is also available in: English

“Ons produk kan ’n landbouer waarsku teen gevare,” sê Carel van der Merwe, verkoopsrekeningbestuurder by Secutel Technologies.

Die afgelope jaar se plaasmoordsyfer is 47, wat daarop dui dat landbouers steeds hulle sekuriteit moet opskerp en Secutel Technologies se elektroniese sekuriteitssagteware kan hiermee help.

“Ons verskaf oplossings om landbouers te help met hulle veiligheid. Secutel Technologies se SecuVue produk word ontwikkel met sagteware vir geslotekring-televisiestelsels (CCTV) om bestaande stelsels slimmer te maak,” sê Carel.

Van die bekendste bankgroepe tel onder Secutel Technologies se kliënte.

“Slim tegnologie en sagteware soos Axxonsoft kan mense se gedrag ontleed en aggressiewe bewegings identifiseer, byvoorbeeld as ’n persoon ’n vuurwapen rig of ’n verdagte pakkie sou agterlaat. Die sagteware kan ook vuur en rook identifiseer,” sê hy.

Landbouers wil ook weet as daar vreemdelinge naby hulle plase verby ry sodat hulle vroegtydige waarskuwing het en aksie kan neem indien nodig. Secutel Technologies se sagteware kan pad-kameras wat in die landelike gebiede opgerig word in staat stel om alle voertuie se registrasienommers op te neem. Die inligting word ontleed en in die datawolk geberg. Die sagteware kan die landbouers wat in die omgewing woon se voertuie op ’n aparte lys plaas, so indien daar ’n vreemde voertuig in die gebied rondry, kan almal onmiddellik gewaarsku word.

Indien daar nie ’n bestaande WiFi-netwerk in die omgewing is nie, kan die data deur middel van ’n rooter of ’n selfoonnetwerk gestuur word. Carel verseker landbouers dat hulle inligting ten alle tye privaat is.

Die sagteware stel kameras in staat om die volgende te kan doen:

● Gesigsherkenning

● Mensetelling

● Kennisgewingbestuur

● Indringingopsporing

● Nommerplate-herkenning

● Toneelontleding

Vir meer inligting kontak gerus vir Carel van der Merwe by 083-304-0245 of 010-015-1401 of stuur vir hom ’n e-pos na carel@secutel.co.za of sales@secutel.co.za. Besoek ook hulle webwerf by www.secutel.co.za.