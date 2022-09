Die jaarlikse dinee van die Tuli Beestelersgenootskap van SA is op 8 September 2022 gehou. Christo Rothman, Bushmans’ Mountain Tuli Stoet van Gariep Dam was die vierde wenner van die Stefan van Wyk wisseltrofee vir die Tuli Kudde van die Jaar.

Stefan van Wyk was wyd bekend in die hele landbougemeenskap en was ‘n bemarker by ProAgri.