Spuit vir sukses met Swartland Spuitpompe

’n Goeie inkomste kan met vrugte en neute verdien word mits dit reg bestuur word. Swartland Spuitpompe het die perfekte reeks hoëgehalte waaierspuite om boere te help met die bestuur van vrugte-, neut- en sitrusboorde, sowel as wingerde en ander hoëdigtheid-aanplantings soos bessies.

Sarel Swart van Swartland Spuitpompe het in 1991 die behoefte aan goeie produkte plaaslik raakgesien. Hy het Teyme-spuite van Spanje ingevoer en toe ook begin om sy eie RS-reeks spuitpompe te vervaardig met onderdele wat van Solteka in Spanje ingevoer word. Al die spuite word vir swaardiens gebou en is maklik om in stand te hou. Dit word vervaardig vir Suid-Afrikaanse omstandighede.

Die spuite is beskikbaar in modelle met tenks van 250, 500, 1 000, 1 500, 2 000, 3 000 en 4 000 liter.

RS 3000-sitrusspuit met 4-m hoë toring

Die RS 3000-sitrusspuit is so ontwerp dat die toring in 30 minute opgeslaan of afgetakel kan word, sodat die spuit vir ’n wye reeks toepassings gebruik kan word. Die masjien se waaier van 915 mm lewer teen ’n lae ryspoed ’n hoë volume lug en verminder sodoende brandstofverbruik. Die spuit het ’n 260 liter/min Comet-pomp en reguleerder en kan van 750 tot 12 000 liter/ha spuit deur middel van 50 spuitkoppe aan die 4 meter-hoë vlekvryestaaltoring.

Dit spuit teen ’n spoed van 0 tot 7 km/h waar die terrein dit toelaat. Die spuit is 4,7 m lank en 1,8 m breed en hy het groot bande om die minimum grondkompaksie te veroorsaak. Die koeëlvormige tenk is ontwerp om die minste skade aan vrugte en bome aan te rig terwyl die spuit deur die boord beweeg.

Jy kan jou spuit in die RS-reeks bestel met waaiers vanaf 765 mm tot 1 050 mm en tenkgroottes van 1 000, 1 500, 2 000 en 3 000 liter.

Teymebessiespuit

Die Teymebessiespuit is ontwerp om in 1-meter spuitrye te werk.

Die spuit se waaier van 620 mm is verstelbaar om aan te pas by die spesifieke plant wat bespuit moet word. Die kraggebruik van die spuitpomp is baie laag en ’n trekker van 21 perdekrag (15,6 kW) is voldoende.

Die bessiespuit is beskikbaar in tenkgroottes van 200, 800 en 1 000 liter met ’n Comet APS 95-pomp. Dit is toegerus met ’n spesiale toring vir die spuit van bessies.

