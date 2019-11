Spilpuntbesproeiing spesiaal vir jou: Reinke ontwerp unieke stelsels om by elke boer se plaas te pas

This post is also available in: English

’n Boer moet altyd kyk waar hy kan bespaar. Dit is nie in ’n boer se aard om te mors nie, veral nie met iets so kosbaar soos krag of water nie. Reinke is dit met die boere eens en daarom probeer hulle altyd om die boer te help om doeltreffend en kostedoeltreffend te besproei.

Op Chris van Niekerk van Paulpietersburg se plaas beteken dit dat nie een van sy spilpunte pompe nodig het nie. Chris se water vloei uit die berg en Ralph Klingenberg van Reinke se vernuwende ontwerp gebruik swaartekrag om water teen die korrekte druk aan die spilpunte te lewer.

Die Reinke Advanced Plus-beheerkas wat die spilpunt outomaties afskakel en die watertoevoer afsny wanneer die einde van die siklus bereik is.

Chris besit twee Reinke-spilpunte. Hy het ’n swartwattelbos uitgeroei om plek te maak vir een van die twee. Hy plant weiding aan vir sy beeste en besproei dit met die Reinke-stelsels. Die water word opgevang in ’n dam wat hoog teen die berg sit. Van hier af vloei die water na die spilpunte toe. Onder die 10-hektaarspilpunt plant Chris kuilvoermielies en daarna vestig hy groenvoer vir sy beeste. Hy deel die 10 hektaar op in skywe om vertrapping en oorbeweiding te voorkom. Met behulp van die spilpunt kon hy al tot 800 ton kuilvoer op die 10 hektaar oes.

“Ek het die eerste spilpunt ’n jaar gelede aangeskaf en dit het so goed gewerk dat ek kon bekostig om binne ’n jaar die tweede een te koop,” sê Chris.

Chris van Niekerk en Ralph Klingenberg staan by een van die spilpunte op Chris se plaas.

Hy gebruik ook die spilpunte om weiding vir sy diere te produseer. Hy deel die 10 hektaar in koekskywe op en laat 120 beeste en 120 skape om die beurt op die skywe wei. Die diere word gereeld na ’n volgende deel geskuif en so word die weiding vir 5 maande bewei en vir ’n maand gelaat om te rus. Op die manier is Chris se diere steeds in ’n goeie kondisie, ondanks die heersende droogte. Die spilpunte werk met die nuutste elektronika.

Wanneer die spilpunt aan die einde van sy geprogammeerde lopie kom, skakel die stelsel outomaties af en die watertoevoer word ook afgeskakel. Die waterdruk is 3,6 bar by die hooftoring. Omdat Chris se lande ’n redelike helling het, wissel die waterdruk soos die spilpunt oor die helling beweeg. By die laagste punt is die drukking 4,8 bar en by die hoogste 3,2. Om ’n eweredige sproei te behou ongeag die verskille in drukking, is daar ’n drukreguleerder bo elke sprinkelaar aangebring.

Chris is baie tevrede met die stelsel en met die diens wat hy van die Reinke se kundige, behulpsame personeel ontvang. “Ek hoef nooit vir Ralph te wag nie. As ek ’n probleem het of nodig het om ’n verstelling te maak, is hy op dieselfde dag nog by my,” vertel Chris.

Hy is net so in sy skik met die hoeveelheid elektrisiteit wat hy bespaar omdat hy nie pompe nodig het om die water by die spilpunte te kry nie. Reinke bied ’n omvattende diens aan die boer; van die beplanning van ’n nuwe spilpunt tot die oprig en instandhouding daarvan. Reinke se span konsentreer daarop om ’n goeie diens aan die boer te lewer wat tot langtermynverhoudings met die boere groei.

Vir enige verdere inligting kan Patrick Ellis gekontak word by 031-350-4525 of stuur ’n e-pos aan patrickellis@reinke.com.