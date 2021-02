Spilpuntbesproeiing: Boere kies Valley vir eersteklas ontwerp, struktuur en gehalte

This post is also available in: English

Die beste manier om jou plaas teen die risiko van droogte te beskerm, is om in besproeiingstegnologie te belê. ՚n Besproeiingstelsel van Valley Irrigation help jou om jaar na jaar sonder sukkel suksesvolle oeste te lewer. Dit kan jou ook bemagtig om somer- en wintergewasse te plant vir twee oeste per jaar en dus dubbel die inkomste!

Frik Vreken van Vreken Boerdery naby Dundee het twintig jaar gelede in ՚n vennootskap met Valley getree toe hy sy eerste tweedehandse Valleyspilpunt gekoop het. Die spilpunt het nou die rype ouderdom van 37 jaar bereik en lyk en werk nog net so goed soos altyd.

Die spilpunt het die bal vir Frik aan die rol gesit om deur die jare genoeg inkomste te verkry om nog 20 Valley-spilpunte te bekom. “As jy na die boogen stutstawe kyk, kan jy sien hulle is na 37 jaar nog in ՚n perfekte toestand,” sê hy.

Frik is nie net ՚n boer nie, hy is ook ՚n besproeiingskundige met meer as 25 jaar ondervinding: “Na die voltooiing van my studie in 1990, het ek vir die Departement van Landbou in Silverton, Pretoria, navorsing gedoen oor besproeiingstelsels wat op Suid-Afrikaanse plase gebruik word. Valley het kop en skouers bo die res uitgetroon as gevolg van hulle eersteklas ontwerp, struktuur en gehalte,” sê Frik.

Een van die dinge van Valley waarvan hy baie hou is dat hulle hulle eie ratkaste, wat spesifiek vir spilpunte ontwerp is, vervaardig en met ՚n vyfjaar-waarborg verskaf. Frik is tans besig om al sy ouer spilpuntbestuurstelsels met die nuwe Valley Icon 5-bestuurstelsel te vervang.

“Die Icon 5 stel my in staat om al my spilpunte van enige plek in die wêreld af met my selfoon te bestuur. Dit help veral om die spilpunte weer aan die gang te kry na beurtkrag.”

Die Icon 5 is gebruikersvriendelik en bespaar boere baie tyd, moeite en geld, want hulle hoef nie meer na elke spilpunt op die plaas te ry om hulle besproeiing te bestuur nie. Al die spilpuntfunksies kan deur die Valley Icon 5-toepassing op jou foon bestuur word. Uitstekende gehalte en ontwerp is belangrik, maar net so belangrik vir boere is Valley se uitstaande dienslewering.

Frik se plaaslike Valley-agentskap, Spilkon Besproeiing, hou al die onderdele aan wat ՚n boer nodig mag kry om sy spilpunte te onderhou en herstel. “As die boer nie self ՚n probleem kan regsien nie, is daar drie Valley-tegnici beskikbaar wat graag plaas toe sal ry om te help,” sê Frik.

Valley Irrigation maak seker dat hulle handelaars nie net verkoopsverteenwoordigers is nie, maar al die nodige ondersteuning kan bied. Spilpunte is duur toerusting. Dit is waarom Frik ՚n streng onderhoudsprogram volg om sy belegging te beskerm. Die spilpunte word na elke oes versien.

Al die spuitstukke word gereeld nagegaan en net soos die drukreguleerders, na elke tienduisend uur se werk vervang. “Spilpunte is nie goedkoop nie, maar hulle verhoog die waarde van jou eiendom en gee vir jou gemoedsrus. Dit help jou om deur die jaar te produseer,” verduidelik Frik.

Die Valley Icon 5-bestuurstelsel laat Frik toe om van enige plek in die wêreld sy spilpunte met sy slimfoon te bestuur. Frik is besig om al sy ouer beheerpanele met die Icon 5-weergawe te vervang.

Frik se raad aan boere wat beplan om in spilpunttegnologie te belê is:

• Koop die beste struktuur wat beskikbaar is.

• Moenie probeer suinig wees as dit kom by die aankoop van ՚n spilpunt of die ondergrondse pypwerk nie.

• Kry die dikste pyp wat jy kan bekostig.

• ՚n Goedkoop, substandaard stelsel mag jou aanvanklike koste minder maak, maar jy gaan baie meer betaal vir onderhoud en kragverbruik oor die volgende 40 jaar.

Valley se handelaars bou langtermynverhoudings met boere op deur hulle te voorsien van topgehalte produkte, uitstekende dienslewering en tegniese kundigheid, want hulle verstaan dat ՚n spilpunt nie mag staan nie.

Vir meer inligting kontak Spilkon Besproeiing by 083-284-1025, stuur ՚n e-pos aan besproei@trustnet.co.za of besoek www.spilkon.co.za. Om jou naaste Valley-handelaar te vind, besoek www.valleyirrigation.co.za.