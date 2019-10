Speck Pumps SA se sonkragstelsels: Bespaar krag en hou jou sirkulasiepompe aan die loop

This post is also available in: English

50 jaar se dienslewering in SuidAfrika het Speck Pumps SA geleer dat goeie pompe noodsaaklik is op ’n plaas, maar ook dat geen pomp ledig mag staan net omdat daar nie krag is nie.

“Speck Pumps SA het verskillende pompe vir besproeiingstelsels, swembaddens, spa’s en visdamme,” sê Lize Westwood, bemarkingsbestuurder van Speck Pumps SA.

Omdat Speck Pumps SA weet elke plaas is anders, voorsien hulle ook spesifieke pompe vir elke boer se behoeftes.

“Ons doen graag ontledings vir boere om te kyk watter toerusting elke boer spesifiek benodig en daarvolgens beveel ons produkte aan sodat elke boer die voordeel van presies die regte toerusting kan geniet” sê Lize.

Speck Pumps SA is in 1909 in Duitsland deur Daniël Speck en sy vyf seuns as Speck Pumpen begin. Speck Pumps SA is vanaf 1969 in Suid-Afrika en is ook in Australië en Amerika bekend as gesogte pompe.

Hulle het pompe van 0,2 kW tot 1,5 kW in enkelfase, en in driefase tot 5,5 kW. Speck Pumps SA se BADU®- sonkragstelselkombinasie werk vir hulle enkelfasepompe tot 1,1 kW en driefasepompe tot en met 2,2 kW, dus kan boorgatpompe ook hieraan gekoppel word.

“Die pompe kan of net met sonkrag werk, óf met sonkrag en Eskomkrag vir daardie bewolkte dag wanneer die pomp nie mag staan nie.

“Om seker te maak jou pomp werk selfs al is jy nie op die plaas nie, kan jy dit met jou selfoon beheer,” sê Lize.

Speck Pumps SA se sonpanele word ook met ’n versterker geïnstalleer, wat die kragvoorsiening verhoog.

Hulle MultiCyclone-reeks is ’n briljante voorfiltreringstoestel wat kan help om duisende liter water per jaar in enige watertoepassing soos akwakultuurbedrywe en swembaddens te bespaar, want dit veroorsaak dat die filter nie so gereeld skoongemaak hoef te word nie. “Dit word maklik skoongemaak deur die klep oop te maak en slegs 15 liter water word uitgelaat,” sê Lize.

Die reeks het verskeie groottes, soos die MultiCyclone 12 wat water vloei van tot 18 m3 per uur hanteer, die MultiCylone 16 wat 30 m3 per uur kan skoonmaak en die reuse 70XL wat 90 m3 per uur hanteer. Daar is ook Super en Ultra-weergawes van die eerste twee modelle beskikbaar. Hulle is kleiner en pas knus langs die swembadpomp in.

“Die voorfilter vang tot 80% van al die vuilgoed wat in jou water, dam of swembad dryf wat swaarder is as water, soos die silt, takkies en blare, op. Die voorfilters vang tot en met 80% van die vuilgoed uit die water op voordat dit die filter bereik. Hy vang tot 10 mikron op; dit is so fyn soos ‘glitter’,” sê Lize.

Die BADU®-sonkragstelselkombinasie van Speck Pumps SA is perfek om jou pomp aan die gang te hou al is die krag af.

Eienskappe van die MultiCyclone:

• Maklik om te installeer

• Geen filtersypelmateriaal om skoon te maak of te vervang nie

• Pas by meeste bestaande filtrasiestelsels

• Veminder filteronderhoud

• Geskik vir sowel nuwe as bestaande installasies

• Voorsien van vinnigeverbindingskoppelstuk en spoelklep

Speck Pumps SA het ook verskeie produkte om jou swembad helder en skoon te hou vir die somer.

Daar is ’n fabriekswaarborg vir 24 maande op die MultiCyclone en 12 maande op die BADU®Sonkragstelselkombinasie. Vir meer inligting oor Speck Pumps SA se toerusting, kontak Lize Westwood by 021-704-1143 of stuur vir haar ’n e-pos na marketing@speck-pumps.co.za. Besoek ook hulle webwerf by www.speck-pumps.co.za