Soutpansberg Boerdery het in 1995 ontstaan en is geleë op die plaas Spitskop en deel een van sy grensdrade met die Mara Navorsingstasie.

Dit is hier waar Prof. Bonsma en Manie Eloff geskiedenis gemaak het met die ontwikkeling van die Bonsmara-ras. Hierdie omgewing is bekend as een van die strafste gebiede vir siektes soos Hartwater, Asiatiese- en Afrika Rooiwater en Galsiekte.

Alhoewel hier aanvanklik met Afrikaners en Simmentalers geboer is, het die fokus hoofsaaklik na die Bonsmara verskuif in 2006. Passie, toewyding en deursettingsvermoë van beide Louis van der Walt (eienaar) en Bouts Botha (bestuurder) het gelei tot die registrasie van die Soutpansberg Bonsmara Stoet in 2009.

Soutpansberg Bonsmara het aan gesamentlike produksieveilings vanaf 2011 deelgeneem op Tussen-i-Berge Bonsmara Veiling. Ons eerste bulveiling is gehou op 10 September 2015 op die plaas De Ruigte te Vivo. Op die 14de Oktober 2022 sal ons, ons 16de produksieveiling hou, waar ons dan ook gasverkopers verwelkom naamlik JMB Bonsmaras, JD Venter Bonsmaras, wat in 2019 sy stoet geregistreer, asook Piere Burger Boerdery. Hierdie manne het werklik uitstekende diere wat hulle aanbied. Hierdie diere sal ‘n aanwins wees tot enige kudde.

Ons glo aan kudde diversiteit. Teelmateriaal, gewerf vanaf top gevestigde telers, word in hierdie kudde gebruik. Toespitsing op kunsmatige inseminasie verseker die Soutpansberg Bonsmarakudde se genetiese vordering en -variasie. Die rekenaarprogram BenguFarm Genetics telings module word ook ingespan om genetiese teeldoelwitte te bereik.

Alle bulkalwers word aan ‘n Fase D toets onderwerp. Hierdie bulle kan met vrymoedigheid in enige kudde gebruik word. Bouts en Louis pas streng seleksie toe hier en enige bul wat hulle nie van hou nie, al het hy die toets deurgekom word uitgeskot. Van om en by 400 bul kallers per jaar word daar slegs ongeveer 60 bulle teruggehou. Die res word geslag weens die streng keuring waaraan hulle onderwerp word.

Bouts is op hoogte van die nuutste neigings in die vleisbees en Bonsmara bedryf, en het ‘n wye kennis opgebou omdat hy intensief elke dag betrokke is by die kudde. Bouts is ook ‘n Junior Keurder vanaf 2011.

Ons besef die waarde van goeie vertroue tussen koper en verkoper, eerlike besigheidbeginsels en goeie dienslewering is die steunpilare waarop Soutpansberg Bonsmara ‘n lojale kliënte basis bou.

Aanvanklik het Louis op die plaas Spitskop beland met net ‘n droom. Toeweiding en harde werk het sy droom bewaarheid en word daar intensief geboer met aartappels, grondboontjies, sitrus, tabak en kuilvoermielies. Die beesboerdery is slegs een van die vertakkings van Louis se boerdery aktiwteite.

2022 Produksieveiling – 14 Oktober 2022, 11:00, Limpopo

Vir meer inligting kontak Louis van der Walt: 082 411 0796 (Eienaar), Bouts Botha: 082 339 2471 (Bestuurder) of stuur ‘n e-pos na: soutpansbergbonsmara@gmail.com

https://agri4all.com/product/soutpansberg-bonsmara-produksieveiling-14-oktober-2022-11-00-plaas-de-ruigte-vivo-distrik-south-africa