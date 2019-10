Sorteer en klas jou skape vinnig met Algar se toerusting

This post is also available in: English

Dit is vir besoekers by skoue ’n fees om by Algar Veehanteringstoerusting te gaan aanklop, want hulle personeel is altyd vriendelik en weet presies wat die boer in elke aspek van sy boerdery benodig … en die toerusting wat hulle vervaardig is interessant en nuttig.

Algar was onlangs regoor die land by ’n verskeidenheid skoue soos NAMPO Kaap in Bredasdorp, Alfa Ekspo in Parys en die Swartlandskou in Moorreesburg. By elke skou sê die besoekers dieselfde: Algar het sterk staatmakertoerusting van die hoogste gehalte.

Algar se verskeidenheid veehanteringstoerusting vir skape en beeste maak die boer se lewe sommer baie makliker. Carin Nortjé van Algar sê: “Ons vernuwe heeltyd ons produktesodat veehantering nog makliker vir boere is en sodat hulle nog meer tyd bespaar.”

Sy noem ook dat daar binnekort groot, opwindende veranderings aan hulle nek- en lyfklamp vir beeste aangebring gaan word.

Twee van Algar se betroubare produkte wat veeboere by NAMPO Kaap kon sien:

Drierigting-sorteer- of klashek vir skape

Dit was nog nooit so maklik om te sorg dat elke skaap na die regte kamp gestuur word nie. Hierdie sorteer- of klashek word aan die boer se drukgang gelas. Die skape loop daarin en word dan na verskillende kante toe afgekeer.

Skaap weeg-aftas-klampklashok

Die naam sê dit alles – hierdie veelsydige stuk toerusting kan alles doen. Die skape loop in die hok in en word dan vasgedruk. Die boer kan die hekkie oopmaak en die ooi aftas om te kyk of sy dragtig is, of die skape kan geweeg, geklas en gedoseer word. Die hok het ook ’n bykomende voetstuk wat hom hoër maak dat die boer die skape makliker kan aftas.

Om ook jou werk op die plaas maklik en vinnig te maak, kontak Carin of Jonathan by 082-324-6256 of stuur ‛n e-pos na algar@algar.co.za. Besoek ook hulle webblad en Facebookblad by www.algar.co.za of FACEBOOK/AlgarVeetoerusting/.