Sorghum as somerweiding sorg vir gesonde skape

Boere moet voortdurend aan vernuwende idees dink om hulle vee gevoer te kry sonder dat dit hulle beursies leegmaak. ՚n Goeie idee vir intensiewe beweiding van gewasse met ՚n hoë voedingswaarde is om sorghum te plant, mits jy toegang tot besproeiingswater het.

Pierre Bruwer boer in vennootskap met Kobus de Villiers net buite Vanderkloof met 1 000 Merino-ooie op 60 hektaar lusern- en sorghumlande onder besproeiing. Hy plant in die winter koring en lusern en in die somer sorghum. Alles wat hy plant word gebruik vir voer vir sy skape.

“Ek moet maar so intensief moontlik boer met dit wat ek tot my beskikking het. Voersorghum is maklik om te vestig en groei vinnig,” sê hy.

Hy noem dat Merino-ooie selektief eet en nie vraatsugtig is nie. “Ek sal byvoorbeeld nie enige skaap op die lande kan sit nie; want hulle sal bars.”

Pierre sit verder energielekke by die krippe neer en gee vir die skape ruvoer, soos lusernbale, as byvoeding vir die nodige veselinhoud. “Ek het my 60 ha met elektrifisering toegemaak wat vir die ongediertes in die omgewing help,” sê hy.

Pierre het lamhokkies waarin hy die ooie sit voor en tydens lamtyd. Die ooi gaan vyf dae voor sy lam in die lamhokkie en bly daar vir vyf dae nadat sy gelam het voordat hulle lande of veld toe gaan. “So maak ek seker die ooi gooi nie die lam weg nie, want Merino-ooie doen dit van tyd tot tyd. “Met al hierdie maniere van boer is my verliese omtrent nul,” sê Pierre.

Pierre Bruwer se skape wei en eet lekker voer uit die sorghumland.

Vinnige feite oor sorghum

Sorghum word gewoonlik tussen middel Oktober en Desember geplant. Dit is ՚n glutenvrye graan. Die gemiddelde produksie-opbrengs van sorghum is twee ton per hektaar. Sorghum kan vir mens- of dierevoeding gebruik word. As dierevoeding word dit vir kuilvoer en hooi gebruik. Vir menslike gebruik word sorghum gewoonlik gebruik in meel vir brood, soetgebak en vir ontbytpap. Dit is ՚n goeie bron van yster, fosfor, magnesium, koper, kalsium, sink en kalium.

Die styselinhoud van graansorghum is 7 tot 10% hoër as die van mielies, wat dit ook baie geskik maak vir etanolproduksie wat as brandstof gebruik word. Voersorghum is smaaklik en voedsaam vir diere. Dit het die vermoë om goed van ontblaring te herstel en reageer uiters goed op bemestingstowwe.

Stingels wat na oes oorbly kan bewei word, aangesien sommige soorte vir ՚n lang tydperk groen bly. Dit is die beste vir weiding wanneer dit 20 tot 30 cm hoog is.