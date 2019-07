Sorg vir jou eie krag met Max Yield Energy

This post is also available in: English

“Alles by ons wat in die dag loop, loop van sonkrag af en in die nag van Eskom af,” vertel Richard Hewett van Malmesbury. Richard melk 340 koeie en die onvoorspelbaarheid en koste van elektrisiteitsvoorsiening het al hoe meer tot die risiko van die boerdery begin bydra.

Richard het die hulp van Max Yield Energy van Durbanville, Kaapstad, ingeroep om hom te help om sy risiko te verminder. Hy is nou sowat ’n maand lank op sonkrag en dit lyk of hy tot 70% van sy elektrisiteitsverbruiksrekening kan bespaar.

“As dit so aanhou, sal ek waarskynlik die drie transformators op die plaas na een kan verminder vir ’n besparing op die vaste koste,” sê hy. Dit beteken dat die belegging in minder as vier jaar vir homself kan betaal. Hy was verbaas oor die gemak waarmee hy finansiering vir die projek kon kry. Die banke is baie positief daaroor.

Daar is 270 sonpanele op die melkery se dak. Hulle verskaf al die krag wat op die plaas nodig is, en daar is nog uitbreidingsmoontlikhede. Die stelsel staan bekend as ’n netwerkgekoppelde stelsel (grid tied) wat beteken daar word outomaties geskakel tussen Eskomkrag en sonkrag, sonder die gebruik van batterye.

Richard het wel met die ondersteuning van Hannes van Staden van Max Yield Energy ’n goeie boereplan gemaak om energie te berg vir latere gebruik.

“Ek waardeer dit baie dat Hannes na my planne geluister het en gehelp het om dit tot uitvoer te bring,” sê hy.

Met Max Yield Energy se hulp en ’n paar goeie boereplanne bespaar die melkplaas van Malmesbury tot 70% van sy Eskomkragverbruik.

Die plan werk so: Met energie kan jy warm maak en koud maak. Deur die dag word sonkrag gebruik om die water in geysers warm te maak sodat daar selfs met die vroegoggendmelksessie nog warm waswater beskikbaar is. Terselfdertyd word daar deur die dag ’n “ysbank” opgebou wat deur die nag en tot die volgende dag die melk verkoel.

“Verhitting en verkoeling gebruik die meeste krag en as jy die son daarvoor kan gebruik, bespaar jy,” sê Richard.

Richard het dit oorweeg om ’n groot kragopwekker aan te skaf, maar dit is “dooie kapitaal” wat net daar staan en wag vir ’n krisis en dit gebruik diesel wat ook al hoe duurder word. Soos dit is, werk hy aan planne om sy dieselrekening te verlaag deur ’n elektriese kerwer te gebruik om voer voor te berei vir die koeie terwyl die son skyn.

Richard sê: “Hannes-hulle het alles uitgewerk en kom installeer en daar is net geen pyne nie.”

Hannes sê Max Yield Energy het kliënte van die Kaap tot so ver as Kamanjab in Namibië.

“Ons fokus is mediumgrootte kommersiële sonkragstelsels. Ons doen baie netwerkgekoppelde stelsels, wat die goedkoopste stelsel is met tipiese terugbetaalperiodes van 4 tot 5 jaar. Die grootste nadeel van hierdie stelsels is dat dit nie beskerming bied teen kragonderbrekings wanneer netwerkkrag gebruik word nie.

Om heeltemal van die kragnetwerk af te gaan begin nou ook sin maak

“Om hierdie rede het Max Yield Energy die afgelope jaar daarop gefokus om meer bekostigbare onafhanklike mini-netwerkstelsels te ontwikkel. Dit is stelsels wat met ’n kombinasie van sonkrag, ’n kragopwekker, batterye en soms windkrag ’n klein kragstasie vorm wat aan die kliënt se behoeftes voldoen.”

Die koste van die batterye is vir baie mense die groot struikelblok. Max Yield Energy het ’n kostebesparende strategiese verhouding met een van die voorste litiumbatteryvervaardigers in Kaapstad.

Vir die stelsels van 10 kW tot 150 kW word 48V litiumbatterye gebruik en vir die groot stelsels (wat met 250-kW driefase-omskakelaars werk) word 800V litiumbatterybanke spesiaal gebou.

Een van die kliënte wat driefasekrag sonder netwerkondersteuning gebruik, is Ian Booysen van Agri Konstruksies by Malmesbury. Sy huis, kantoor en sewe huurders se krag word voorsien deur 124 panele, 18 batterye en ’n kragopwekker wat die batterye laai as die son nie skyn nie. Hy sê Hannes-hulle gaan hom ook nou help om ’n windlaaier deel van sy stelsel te maak.

Ian sê: “Met al die plaasaanvalle en kabeldiefstal kan ons nie meer op Eskomkrag reken vir sekuriteit nie. Nou weet ek my elektriese heining, sekerheidsligte en boorgatpomp kan altyd werk.”

Hy werk ook lekker saam met Max Yield Energy om die pakhuise wat hy op plase bou van die begin af energieslim te maak.

Kontak Max Yield Energy vir jou kragoplossing. Bel Hannes van Staden by 082-419-3337 of stuur ’n e-pos na hannes@maxyield.co.za. Kyk ook na die opsies by www.maxyield.co.za.