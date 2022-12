Sorg só vir jou skape in die somer

’n Bondige, nuttige naslaangids om gereeld seker te maak dat jy nog op die regte spoor is met die bestuur van jou diere, is nooit te versmaai nie.

Die produsentedienste van die Wolkwekersvereniging van Suid-Afrika (NWKV) gee elke tweede maand ’n bestuurskalender vir wolskape in die somerreëngebiede van Suid-Afrika uit. Hier is die Desember- en Januarie-uitgawe wat jou sal help om jou veekudde beter te bestuur.

Suiplammers

(Augustus en September se lammers)

• Doseer alle lammers ouer as 12 weke teen lintwurm en rondewurms.

• Ent alle lammers ouer as 12 weke teen siektes soos bloutong, slenkdalkoors, bloednier en pasteurella. Gebruik waar moontlik kombinasie-entstof.

• Speen alle lammers en selekteer vervangingsooie.

• Skuif die speenlammers na goeie weiding en verskaf ’n goeie proteïenlek indien nodig.

• Neuswurm is baie aktief in November tot Januarie en dit word sterk aanbeveel om hierdie dosering te doen.

Ooie wat in Oktober/November gedek is

• Tas ooie af vyf tot ses weke nadat die ram uitgehaal is. Ooie wat droog aftas, kan verkoop word. Gebruik geld om dragtige (verkieslik tweetand-) ooie in te koop.

• Ooie wat vroeër as Oktober/ November gedek is en binne die volgende ses weke gaan lam, moet teen pasteurella, bloednier, blou-uier, rooiderm (indien dit by u voorkom) en bloedderm (indien dit by u voorkom) geënt word. Voorts moet hulle teen inwendige parasiete ingespuit word en teen neuswurm gedoseer word. Doseer ook met minerale. Maak seker dat hierdie ooie nie kondisie verloor nie. Kondisiepunt die ooie weekliks en gee kos of lek sodra die kondisie begin verswak. Let veral op na die kondisie van meerling- en tweetandooie. Hierdie ooie lyk gewoonlik goed omdat hulle buike baie uitsit, maar hulle kan maklik kondisie verloor sonder dat dit sigbaar is. Ooie wat in ’n swak kondisie lam se melkproduksie is swak, die lammers groei swak en die daaropvolgende besetting is swakker.

• Neuswurm is baie aktief in November tot Januarie en dit word sterk aanbeveel om daarteen te doseer.

Belangrik:

Moenie dragtige ooie met lewende entstowwe soos bloutong en slenkdalkoors spuit nie. Dit kan aborsies veroorsaak. Lees die entstof se pamflet om seker te maak dat dit veilig vir dragtige ooie is.

Ramme

Alle bestuursaksies van die ramme moet minstens agt weke voor die volgende paring in Maart/April afgehandel wees. Ramme kan tydelik onvrugbaar word as hulle gehanteer of met lewende entstof ingespuit word.

Dit neem dan agt weke vir hulle om weer hulle semenvolume aan te vul. Dit sluit aksies soos die volgende in:

• Toets die ramme vir vrugbaarheid en geslagsiektes vir die herfsparing.

• Skeer die ramme en doen alle nodige inentings, doserings en aanvullings van minerale vir die herfsparing.

• Sorg dat die ramme in ’n goeie kondisie is voor paring. Prikkelvoeding soos hawerpitte of ’n goeie lek gee goeie resultate. Wees versigtig vir skoon mielies of sjokolademielies, aangesien dit tot die versameling van vet om die testes kan lei, wat die ramme se vrugbaarheid aantas. ’n Lek hoog in proteïen word aanbeveel. Sorg vir genoeg vreetspasie sodat die ramme almal gelyktydig kan vreet. Ramme moet pers tussen die voor- en agterbene wees wanneer hulle na die ooie gaan.

• Doseer elke ram een keer per week met 20 ml koringkiem die laaste vier weke voor paring. Vir die Oostelike streek word 10 ml per ram per week vir ses weke voor paring aanbeveel.

• Neuswurm is baie aktief in November tot Januarie en dit word sterk aanbeveel om daarteen te doseer.

• Knip die ramme se hoewe sodat hulle sonder moeite kan loop en spring.

Ooie wat in die herfs gedek gaan word

(Al hierdie aksies moet 6 weke voor paring afgehandel wees.)

• Mikskeer ooie. Dit help die ramme om hulle gemakliker te dek.

• Ent ooie teen ensoötiese aborsie, pasteurella, bloednier en bloutong.

• Doseer met mondelinge middels teen rondewurms en neuswurm. Doseer met minerale.

Vervangingsooie

• Ent die ouer groep ooitjies, wat in die herfs die eerste keer gepaar gaan word, teen ensoötiese aborsie, asook pasteurella, bloednier, bloutong, slenkdalkoors, ensomeer.

• Die ooitjies wat so pas geselekteer is (wat in Augustus/September gebore is), moet teen bloutong gedoseer word. Doen A, B en C apart en wel ses weke uitmekaar.

• Ent die jong ooitjies met ’n bloednier-opvolginenting.

• Neuswurm is baie aktief in November tot Januarie en dit word sterk aanbeveel om daarteen te doseer.

Belangrik:

Jong diere wat vir die eerste keer voorkomend geënt word, moet binne ses weke weer geënt word om weerstand te versterk. As dit nie gedoen word nie, kan swakker weerstand verwag word.

Kontak jou plaaslike veearts as u oor enige van die dieregesondheidaanbevelings twyfel! Lees alle entstof, doseermiddels en voer se pamflette om u te vergewis van die veilige gebruik daarvan.