SONA: Vrystaat Landbou – Ons het beleidsekerheid en goeie bestuur nodig!

Vrystaat Landbou (VL) beskou die komende staatsrede (SONA) as ‘n geleentheid vir die regering om sy beleide en doelstellings te herbelyn met dit wat landbou en die breër ekonomie nodig het om te herstel en werk vir almal te skep.

Slegte beleid soos onteiening sonder vergoeding (OSV) is ‘n groot struikelblok in ons land se pad vir ekonomiese groei en moet gestaak word. “Indien pres. Ramaphosa sy regering na verantwoordelike beleide kan rig, sal ons sien dat sakevertroue herstel. Ons hoop op beleid wat eiendomsreg sal versterk om alle boere en Suid-Afrikaners se daaglikse besigheid ondersteun. Ons kan nie net hierop hoop nie, maar ons, die landbougemeenskap as boere en werkers, werk reeds aktief hiertoe,” het Francois Wilken, president van Vrystaat Landbou, gesê.

Ware ekonomiese vryheid behels om oor die reg te beskik waar privaat eiendom besit, ontwikkel en beloon kan word en deur produktiwiteit ontsluit word. Onteiening sonder vergoeding van hierdie eiendom ontneem ekonomiese vryheid. President Ramaphosa het tydens die 2020 SONA aan Suid-Afrikaners belowe dat sy regering ons inherente reg op menswaardigheid sal beskerm. In dieselfde afdeling het die president die landbousektor as een van die bedrywe met die grootste potensiaal vir groei geïdentifiseer. Die SONA-opmerkings in 2020 staan in kontras met die regering se optrede.

Onteiening sonder vergoeding is ‘n sentrale agenda van die regering gemaak om artikel 25 van die Grondwet te wysig en ‘n Onteieningswetsontwerp ter tafel te lê waarvolgens onteiening van grond sonder vergoeding toelaatbaar is. Gesprekke oor grondwet- en wetsontwerpwysigings wat onteiening van eiendom sonder vergoeding moontlik maak, het vrees geskep en beleggers weggejaag omdat dit inbreuk maak op die basiese reg om privaat eiendom te besit en te ontwikkel. Dit beroof ons landsburgers van die “inherente reg op menswaardigheid”.

Vrystaat Landbou het onsuksesvolle beloftes geïdentifiseer waarop verbetering gesien wil word:

1. “Waterverbruiklisensies word nou binne 90 dae uitgereik” – dit is nie bereik nie.

2. “Belegging en groei vereis ‘n veilige, stabiele en misdaadvrye omgewing” – Die regering is sentraal in ons land se misdaad en onveilige omgewing met beleidsonsekerheid.

3. “Polisie sigbaarheid, doeltreffende opleiding en beter hulpbronne vir polisiekantore is ons prioriteite.” – Dit was nie die geval vir die grootste deel van Suid-Afrika nie, veral die Vrystaat, waar die tragiese moord op Brendon Horner polisiebeamptes by veediefstalsindikate impliseer en landelike moord en misdaad toegeneem het!

4. “Ons sal nie teleurstel in die stryd teen korrupsie en staatskaping nie.” – Ons kan nie meer verskil met die algemene siening dat die regering en die ANC sy geloofwaardigheid verloor het nie. Ons het min vertroue in die regering deur ons eie ervaring en weens feite wat deur die staatskapingskommissie bekend gemaak word.

5. “Die implementeringspan van die infrastruktuurfonds het die lys met graafklaar projekte afgehandel” – dit het geen effek gehad op die skokkende toestand van paaie-infrastruktuur in die Vrystaat nie.

6. “Die distriksontwikkelingsmodel is doeltreffend gebruik om onwettige stortingsterreine skoon te maak, pompstasies op te knap om rioolstorting in die strate te stop, paaie te bou en waterpype aan te lê en water en toilette aan plaaslike skole te voorsien.” – Dit was nie deursigtig nie, en ons weet nie of dit ook ‘n vrugtelose en verkwistende uitgawe is nie.

“Ongelukkig toon die geskiedenis dat politici hierdie leë beloftes maak en dat die ‘wenslys’ slegs ʼn poging is om die massas se ontevredenheid te herlei. Ons kan waarskynlik meer van dieselfde verwag met die naderende verkiesing en die feit dat die ANC dieper in sy eie interne dilemma verval terwyl die res van die land leierloos en rigtingloos gelaat word.” sê Wilken.

Vrystaat Landbou hoop van harte dat die president hierdie kwessies oortuigend kan aanspreek, “anders is dit tyd dat die publiek van Suid-Afrika verder verenig om plaaslike beheer oor ons eie kiesafdelings te neem en ‘n verskil in ons eie gemeenskappe te maak in plaas daarvan om op ‘n mislukte regering te vertrou.”

Bron: Vrystaat Landbou