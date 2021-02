SONA: Drie vrae moet aan pres. Ramaphosa gestel word

This post is also available in: English

1. Waarom ontvang swart boere nie titelaktes nie?

2. Waarom landbouposte vernietig deur die nuwe minimum loon?

3. Hoe kan die regering nuwe stede bou wanneer die huidige infrastruktuur verbrokkel?

Volgens Vrystaat Landbou (VL) is die vrae wat spruit uit pres. Ramaphosa se 2021- staatsrede. In ‘n verklaring het VL vandag sy kommer uitgespreek dat die land ‘n pad van mislukte beleid en onbereikbare beloftes voortsit.

“Van al die kwessies wat geopper is soos eiendomsreg, werkloosheid en basiese infrastruktuur en dienslewering, staan eiendomsreg uit as die middelpunt van Suid-Afrika se ekonomiese en sosiale debat, maar die land is met min antwoorde gelaat na die staatsrede,” het president van Vrystaat Landbou, Francois Wilken, gesê.

Volgens VL is daar geen manier waarop onteiening sonder vergoeding grondhervorming kan bespoedig nie. Onteiening, selfs met vergoeding, is ‘n laaste uitweg wanneer onderhandelings misluk, en is ‘n lang onsmaaklike proses wat in die howe uitgerek word.

Vertroue en verhoudings lei skade en plaas groot persoonlike en finansiële spanning op die betrokke partye. Dit is beslis nie die proses om te volg wanneer samehorigheid en eensgesindheid gebou word in ʼn land nie. Die beskerming van eiendomsreg en beleidsekerheid is die beste manier om ons ekonomiese herstel te bespoedig en ekonomiese hervormings deur te voer om volhoubare werk te skep en inklusiewe groei te bevorder.

Die president het gespog met die “oordrag van 5 500 plase na 300 000 begunstigdes”. “Dit is nie die waarheid nie” sê Wilken. “Hierdie begunstigdes besit niks nie. Die staat besit hul grond. As eiendomsbesit ‘n regeringsbelang is, waarom kry swart boere nie titelaktes nie?”

Pres. Ramaphosa het sy verbintenis tot werkskepping bevestig, maar die afgelope week is ‘n nuwe nasionale minimum loon ingestel. “Ten spyte van alle argumente, is die ekonomiese realiteit dat hoër lone nie bekostigbaar is in ‘n krimpende ekonomie nie.” sê Wilken.

‘n Plaaswerker kan binne ‘n paar dae se werk meer verdien teen ‘n markverwante loon as ’n werklose met die toelaag wat hulle van die regering sou ontvang. In ekonomiese tye soos hierdie, het die minimum loon eerder ’n struikelblok vir toegang vir beide die werknemer en die (voornemende) werkgewer geword. Waarom landbouposte vernietig deur die nuwe minimum loon? Hoe kan die regering nuwe stede bou wanneer die huidige infrastruktuur verbrokkel?

Beide munisipale en provinsiale infrastruktuur soos paaie, water- en sanitasiedienste verbrokkel regoor die land en veral in landelike gebiede weens gebrek aan instandhouding en goeie bestuur. Die aankondiging om nuwe stede te bou, blyk ‘n vals elitistiese reaksie te wees op die benarde posisie van miljoene burgers. Suid-Afrikaners moet nie vir hierdie ydele politieke projekte betaal nie. ‘As boere en werkskeppers is ons selfs meer besorg na SONA 2021.

Beleid wat nodig is om voedselsekerheid en eiendomsreg te ondersteun is geïgnoreer. In plaas daarvan hou die politieke ideologie die posisie. Die staat is verswak deur plundering en korrupsie. Dit is duidelik dat ons kan verwag dat hierdie trajek sal voortduur. Dit beteken dat die landbougemeenskap sy leiersrol in landelike gebiede in Suid-Afrika sal moet vergroot.” het Wilken gesê.

Bron: Vrystaat Landbou