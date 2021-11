Soja-mites hokgeslaan: Drooggeroosterde soja kry eie program

This post is also available in: English

Oor die jare is soja meestal verkeerd verstaan, verkeerd hanteer, verkeerd verwerk, verkeerd gegeur en verkeerd in die voedselmark bemark en posisioneer. Nou kry die drooggeroosterde sojaboon sy eie kuier-en-kookprogram om eens en vir altyd die waarheid oor die sojaboon met die wêreld te deel.

Die eerste episode van die nuutgeskepde 13-episode reeks, Oja! dis So-ja! het op 12 November wêreldwyd eksklusief op die aanlynstromingsplatform NET Afrikaans begin stroom. Suid-Afrika se eie soja-koningin, Riëtte Strydom van Oja! Farms bied die program aan met die vlagskip saadmaatskappy, Pioneer Saad as hoofborg.

“Soja is ‘n boon met ‘n heerlike neuterige smaak wanneer dit reg verwerk, voorberei en gekook word. Tog is die sojaboon oor die jare nie juis só geposisioneer of bemark nie. Die sojaboon is bekostigbaar; en omdat dit ‘n uitstekende kompleet proteïenbron is (want dit bevat 9 aminosure en 36% proteïen), het sommige produsente dié plantproteïen op ‘n stadium met vleis begin vergelyk.

Geursels is bygevoeg om die sojaboon soos vleis te laat proe … Die tekstuur daarvan is verander deur sojaboonmeel deur ‘n masjien (wat op dieselfde beginsel as ‘n worsstopper werk) te druk; en in die proses het dié tipe verwerkte produkte die sojaboon werklikwaar ‘n groot onreg aangedoen,” sê Riëtte.

Om die voedingswaarde van die sojaboon optimaal te benut (én die neutsmaak daarvan te behou), word heel sojabone met dop en al in Riëtte se geregte gebruik. “Altesaam 17% vesel kom in die dop voor, terwyl die plantolie van die sojaboon (waarvan 12 poli-onversadigde vette is) op ‘n gesonde 18% staan. Dié kwaliteite maak die sojaboon natuurlik baie gesond, en word behou deurdat die sojaboon nie tydens die verwerkings- en/of kookproses beskadig word nie,” sê Riëtte.

Om die neutsmaak van die sojaboon nog méér na vore te bring, volg Riëtte ‘n spesiale metode waar die sojabone vir 20 minute in warm water geweek; en dan vir 20 minute gekook word. “Daarna kan jy beide slim en ekonomies met die gekookte sojabone (wat tydens die weekproses tot twee en ‘n half keer hul grootte swel) te werk gaan deur dit óf dadelik in disse te gebruik óf dit tot en met 2 weke in ‘n verseëlde plastieksak in die yskas te hou,” vertel sy.

Germa Kieser (links) kook en kuier saam met Riëtte Strydom van Oja! Farms in Episode 8 van O-ja! dis So-ja! Gerda is ‘n Tipe 1 Diabeet wat van insulien gebruikmaak.

Baanbreker sojaboon-tegnologie word ingespan

Nóg iets wat Riëtte anders met haar geregte doen is om nét sojabone (of sojaboonprodukte), wat deur middel van spesiale mikrogolftegnologie drooggerooster is, in haar disse te gebruik.

“Wanneer mikrogolftegnologie ingespan word, word die sojaboon nie aangebrand of verbrand nie, maar sorgvuldig drooggerooster. Gevolglik, word ál die goeie eienskappe en voedingswaarde van die sojaboon behou en geaktiveer, én die anti-tripsien (wat veroorsaak dat die proteïen in die sojaboon nie deur die menslike spysverteringstelsel afgebreek kan word nie) heeltemal verwyder,” verduidelik Riëtte.

Huidiglik is Oja! Farms die enigste sojaboonprodusent in Afrika wat dié gevorderde tegnologie verstaan en dit op ‘n kommersiële skaal op hul plaas en fabriek naby Middelburg, Mpumalanga, aanwend.

“Soja is ongeveer 2 700 jaar terug in ‘n klein deeltjie van China gekultiveer. Die Chinese se kosvoorkeure is heeltemal anders as byvoorbeeld ons Suid-Afrikaners s’n, en om dié rede doen ons sojaboongeregte ‘n groot onreg aan wanneer ons nie daarin slaag om dit volgens óns westerse smake en voedselvoorkeure deurentyd te ontwikkel en verfyn nie,” sê Riëtte.

Riëtte het baie van die geregte wat sy op die program stap-vir-stap demonstreer sélf oor die jare ontwikkel en verfyn. Top sojaresepte van lede van die Vroue Landbou-unie (Mpumalanga) is ook met trots ingesluit. “Van gin tot likeur, nagereg en lekkerkies word gemaak,” sê Riëtte.

Promosiefoto van die splinternuwe O-ja! dis So-ja! program, waarvan Episode 1 op 12 November op NET Afrikaans begin stroom het. O-ja dis So-ja word met trots geborg deur Pioneer Saad.

Omdat sojabone cholesterol-, laktose-, en glutenvry is, kan dit met ‘n geruste hart by verskeie leefstyle se eetplanne ingesluit word om die disse nóg meer proteïenryk, aanloklik en smaaklik te maak. “Die geregte wat ek in die program voorsit is ‘n bewýs dat die sojaboon werklikwaar die voedingswaarde, kleur, geur en tekstuur van jou disse tot hoër hoogtes neem, en dat soja in énige iets van bobotie tot breyani gebruik kan word,” beaam Riëtte.

Verskeie gaste (van wie sommige drooggeroosterde sojabone spesiaal in hul dieet insluit om ernstige mediese toestande soos osteoporose, hartsiektes, diabetes of cholesterol te beheer of sekere kankers teen te werk) kook en kuier heerlik saam met Riëtte in die Oja! dis So-ja! kombuis.

“Ek kan nie wag om mense wêreldwyd te leer, en natuurlik te wýs wat hul alles met ‘n sojaboon kan doen nie. Dit word nie verniet die wonder goue boontjie genoem nie, en dit is hoogtyd dat mense touwys gemaak word om drooggeroosterde sojabone behoorlik te geniet en te gebruik,” glimlag Riëtte.

Pioneer Saad deel Riëtte se uitkyk. “Met die borg van Oja! Dis So-ja! ondersteun ons onomwonde die boodskap wat Riëtte en haar unieke resepte in dié nuutgeskepde kuier-en-kookprogram verkondig aangaande die veelsydigheid van soja en die positiewe rol wat soja nie net nóú nie, maar in die toekoms, in kosvoorsiening kan en sal speel,” sê Tharien Hendrikse, Bemarking- en Kommunikasie Spesialis van Pioneer Saad.

Met Oja! dis So-ja! wil Riëtte en haar span die talle gesondheidsvoordele van die drooggeroosterde sojaboon in die kollig plaas en fináál die mites oor sojabone die hokslaan.

Bron: Pioneer Saad, Oja! Farms, NET Afrikaans