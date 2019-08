So nuttig as kan kom: John Deere stroop ook data met die S700-reeks

This post is also available in: English

John Deere se nuutskeppings en nuwe produkte ken geen einde nie. Die S700-reeks is die jongste in hulle stroperafdeling en die vernuwende tegnologie wat die masjien bevat, is onverbeterlik… tot die volgende model uit die fabriek ry…

John Deere se bemarkingspan doen ook baie moeite om die boere met raad en daad te bedien. Hulle het voor NAMPO ՚n S780-stroper met rusperbande na Suid-Afrika gebring. Die nuweling het die S700-reeks-strooptoer vanaf Winterton in Natal, regoor die oostelike mieliestreek, by NAMPO en in die weste onderneem om homself aan die boere bekend te stel.

“Die S700-reeks se metings is besonder akkuraat,” sê Werner Prinsloo, produkspesialis vir stropers. “Ons het op die punt gekom waar ՚n boer nie meer sy kaarte hoef te ondersoek om teenstrydighede te vind nie. Die feit dat hierdie stroper homself deurlopend kalibreer maak dat jou data baie akkuraat is.”

Die S700-reeks bestaan uit die S760 (249 kW), S770 (278 kW), S780 (353 kW) en die S790 (405 kW). Die eerste twee modelle het elk ՚n 10 600 liter graantenk en die twee grootste modelle se allemintige graantenks hou 14 100 liter.

Die rusperbande is feitlik onderhoudsvry. Daar moet elke 500 uur na die olie gekyk word en elke dag moet die bandspanning net nagegaan word. Die rusperbande kan ՚n spoed van 40 km/u op die pad handhaaf en die stroper is dus ook toegerus met ՚n 40 km/u ratkas. Die rusperbande is beskikbaar in breedtes van 24 duim (610 mm), 30 duim (762 mm) en 36 duim (914 mm), en is uit een stuk rubber gegiet.

Wessel Oosthuizen, projekbestuurder, het ՚n omvangryke lesing oor al die funksies van die S700-stroperreeks gegee.

Die Vereeniging-been se demonstrasie is in samewerking met Senwes Toerusting op Casper Willemse en sy seun, Herklaas, se plaas, Vlakplaas, aangebied. ProAgri het die lekker informele boeredag bygewoon. Boere kon na die tegniese besonderhede van die S780 luister soos wat Wessel Oosthuizen, projekbestuurder, dit uitgelig en verduidelik het terwyl hy om die stroper beweeg het. Boere is ook die geleentheid gegun om self in die stroper te ry en kon die tientalle John Deere-kundiges wat teenwoordig was, allerhande moontlike vrae vra.

Die nuwe rusperbande beloof om stewig vas te trap en grondverdigting aansienlik te verminder, en die twee kameras wat die graangehalte deurlopend moniteer, gee vir die boer ՚n oog binne-in sy stroper. Die kameras is deel van die stroper se kunsmatige intelligensiestelsel wat veranderinge kan aanbring na aanleiding van wat dit op die kameras sien.

“Van die S600- na die S700-reeks is die binnewerking basies dieselfde,” sê Wessel, “maar die nuwe verbeteringe sal jou verseker makliker, geriefliker en vinniger laat klaar stroop.” Daar is heelwat veranderinge in die kajuit. John Deere noem dit nou ՚n Premium-kajuit, want dit het beter sig en beligting, meer ruimte en bergplek, ՚n passasiersitplek en yskas in. “Die sitplek kan nou vyftien grade na regs en sewe grade na links draai sodat die operateur makliker die punte van die groot tafels en plukkerkoppe wat ons deesdae kry, kan sien. Nou hoef hy nie sy hele lyf te draai nie,” sê hy.

“Die armrus, CommandArm™, en die knoppies daarop is herontwerp vir beter beheer en om makliker verstellings te doen. Die beheerstok, Hydro Handle, waarmee jy vorentoe en agtertoe ry, is herontwerp sodat dit geriefliker en gemakliker in jou hand pas,” sê Wessel. “Die 4600 Command Center™-skerm is ook groter en ՚n tweede skerm gee jou nog meer beheer om die beelde van die kameras en nuwe funksies dop te hou en te beheer. Die boere het vir ՚n voetrus gevra waarop jy jou voete kan rus en John Deere het geluister.

Die Vereeniging-demonstrasie van die S700-Strooptoer is op Casper Willemse en sy seun, Herklaas, se plaas, Vlakplaas, aangebied. Hulle het self S770’s aangeskaf om hulle mielies vinniger, makliker en doeltreffender te stroop.

Tegnologiese deurbrake

Om deurlopend ՚n konstante en gehalte produk te lewer, het John Deere ՚n hele paar nuwe funksies in die S700-reeks ingebou:

Combine Advisor™ pas die werking van die stroper aan soos omstandighede verander met behulp van verskeie funksies en tegnologieë soos die ActiveVision™, Active-Yield™, Active Terrain Adjustment™ en HarvestSmart™.

ActiveVision™ gebruik twee kameras; een in die skoongraanhyser en een in die sterthyser, om die graan deurlopend te moniteer en die dorsmeganisme te kalibreer sodat dit presies soos die monster lyk wat jy aanvanklik vir hom ingevoer het. Combine Adviser™ verstel die dromspoed en waaiers, maak die konkawe oop of toe en stel die grondspoed sodat die stroper se graanmonster deurlopend lyk soos jy dit wil hê.

ActiveYield™ meet outomaties en deurlopend die opbrengs en voginhoud met behulp van sensors en weegselle in die graantenk, wat die veranderinge in massa meet soos die graantenk voller word. Nou hoef jy nie die stroper te kalibreer as jy na ՚n nuwe land beweeg of selfs ander graansoorte wil stroop nie.

Active Terrain Adjustment™ help om graanverliese te verminder deur die siwwe te verstel as die stroper teen skuinstes stroop.

HarvestSmart™ pas die grondspoed aan as die stroper oor kolle beweeg wat meer of minder opbrengs lewer, sodat die graandeurvoer konstant bly om verliese te verminder.

Van die sprekers en lede van John Deere se oorsese senior bestuur wat die dag onvergeetlik gemaak het, is Ferdie Marx, streeks-alliansiebestuurder, John Deere Finance; Philip du Plessis, streeksbestuurder, John Deere; Ferdie Pieterse, uitvoerende bestuurder van Senwes Toerusting; Matt Arnold, bestuurder: Produkontwikkeling, John Deere VSA; Ramakant Garg, direkteur: Produkbeplanning, John Deere Indië; Gordon Culp, direkteur: Wêreldwye Oestoerusting en Vennootskappe, John Deere VSA; Matthias Berger, bestuurder: Produklynbeplanning, John Deere Duitsland; en Werner Prinsloo, produkspesialis: Stropers.

Tydens die boeredag is boere se geheue ook verfris met die nuwe en uitstekende opsies en voordele wat JD-Link, Expert Alert, John Deere Financial en John Deere se onderdele-afdeling bied.

Die S700-reeks is gebou om die belangrike strooptaak geriefliker vir die operateur te maak en om vinnig en skoon te stroop sonder graanverlies.

Skakel Werner Prinsloo by 011-437-2600 of e-pos prinsloowerner@johndeere.com om meer van John Deere se S700-reeks uit te vind.

Daar is nou twee skerms in die kajuit van die S700-stroperreeks om al die statistieke en kamerabeelde dop te hou en die bykomende funksies te beheer.