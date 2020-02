Sny, hark en baal só in die nuwe jaar: Nuwe tegnologie skitter by Balfour-hooidag

This post is also available in: English

’n Hoogtepunt in elke voerboer se jaar is Balfour Boerevereniging en AFGRI se Hooidag waar al die jongste werktuie en metodes gewys word. Vanjaar se Hooidag was weer uitstekend met talle vervaardigers wat hulle staal kom wys het.

Gert Kriek van Balfour Boerevereniging en eienaar van die plaas waar die Hooidag aangebied word, vertel opgewonde at daar elke jaar al hoe meer vervaardigers en boere opdaag.

“Daar is vanjaar omtrent ’n duisend mense deur die hekke,” vertel Gert. Hy sê ook dat hulle uitsien na die Hooidag se tiende verjaarsdag in 2021 en dat voorbereidings daarvoor reeds in hierdie jaar sal begin. Maar die groot waarde van die dag is die werktuie wat boere se diere aan die smul hou.

Hier is van die toerusting wat gedemonstreer is:

Nadat die Hooidag op gepaste wyse met skriflesing en gebed geopen is, het Gert Kriek van Balfour Boerevereniging al die besoekers en vertoners verwelkom.

CLAAS se Jaguar 960 selfaangedrewe kuilvoerkerwer het kom demonstreer hoe om kuilvoermaak vinnig en doeltreff end klaar te kry. Hierdie kerwer het ’n grasopteller in plaas van ’n snyer vooraan wat die graswindrye optel, die gras fyn kerf en dan binne die vragmotor of wa se bak inblaas. Die gras word slegs gehark om die windry te maak, en kan nat deur hierdie proses gaan, nie soos wanneer dit gebaal word nie.

Die CLAAS Jaguar 960 word saam met hierdie Budissa Bagger ingespan, sodat die gekerfde gras in kuilvoer omskep kan word. Die versakkingsproses pars alle suurstof uit die voer om te verhoed dat die kuilvoer bederf.

Die Gallignani G660-baaltoedraaier het gewys hoe bale lugdig en stewig toegedraai word sodat kuilvoer gemaak kan word sonder die nodigheid van groot kuilvoerbunkers. Dit maak die kuilvoer ook vervoerbaar.

Die Sitrex QR 12-hark is ’n Italiaanse produk wat deur Northmec ingevoer word. Met twaalf tolle hark die werktuig vinnig en laat ’n netjiese windry agter om die baler se werk ook makliker te maak.

Die Amerikaanse Vermeer 504R Premium se noklose opteller tel hooi wyd voor die baler op. Die afwesigheid van nokke beteken ook dat hierdie baler minder versienings nodig het.

John Deere het kom spog met die nuwe 8R-trekker wat eersdaags in Suid-Afrika geloods word. Dit word bestempel as die “slimste” trekker ooit en hy is ook met rusperbande beskikbaar.

Massey Ferguson het ook kom spog met die RB 3130 F Xtra-baler. Hierdie werktuig kan vanuit die trekker se kajuit skoongemaak word deur middel van die balerkamervloer wat sak sodat enige verstoppings maklik en vinnig verwyder word.

BHBW het die Massey Ferguson BM 357 TL-snymasjien kom demonstreer. Die snyer sorg vir ’n skoon, gelyke snit en sy lemme kan binne sekondes in die veld vervang word.