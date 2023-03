SM Structures bied boerslim besluite vir jou plaasstrukture

Laat ‘n ernstige gebrek aan plaasgeboue jou skarrel om plek vir jou diere en toerusting te vind? Hierdie geboue kan vir baie verskillende doeleindes gebruik word, wat elk belangrik of selfs noodsaaklik is.

SM Structures bied pasmaak oplossings volgens boere se behoeftes. Strukture bied beskerming teen eksterne elemente, ‘n plek om voorrade, toerusting en voer te berg, sowel as ‘n plek vir diere om te skuil. Boere kan dit ook gebruik as ‘n bergplek vir gereedskap en masjinerie.

Vliegtuigloodse en hulle komponente

Gewasbeskerming is van die uiterse belang vir ‘n boer. As jy jou eie vliegtuig het vir lugbespuiting en op soek is na ‘n veilige bêreplek vir jou vliegtuig op die plaas, het SM Structures die antwoord vir jou.

SM Structures spesialiseer in die konstruksie van voorafvervaardigde staalgeboue, insluitend vliegtuigskure en ander soortgelyke strukture.

SM Structures het baie tyd en moeite daaraan bestee om die beste vliegtuigloodse in die land te maak. Hulle kry goeie raad van hulle lugvaartgeesdriftige vriende oor die doeltreffendste maniere om hulle vliegtuie te beskerm sonder om te veel druk op die begroting te plaas. Hulle is deeglik bewus van hoe uitdagend dit kan wees om vliegtuie teen gure weer, soos die soort wat in Suid-Afrika voorkom, veilig te hou.

Hulle vliegtuigloodse is ontwerp om funksioneel te wees, sowel as om mooi te lyk. Die vlieëniers word nie net op hulle gemak gestel deur hierdie geboue se vermoë om duur vliegtuie te beskerm nie, maar ook deur die feit dat hulle genoeg ruimte het vir al die toerusting wat nodig is om te verseker dat die vliegtuig altyd sonder ‘n haakplek sal opstyg.

Strukture wat saamgestel kan word vir gebruik as skure en pakhuise

SM Structures is die leier in die bedryf wanneer dit kom by pasmaak kantoorruimtes van staal. Jy kan die koste van konstruksie verminder terwyl jy steeds genoeg ruimte het om toerusting of voorrade te hou, ‘n tuiste vir diere te bied, werkswinkelruimte te bied en toerusting te pas. Omdat hulle van die nuutste tegnologie en materiaal van hoë gehalte gebruik maak, is hulle daartoe in staat om baie langer geboue te bou sonder om kolomsteun te gebruik.

Tydens die ontwerpproses vir landboustaalstrukture word die spesifieke boerderybehoeftes van boere in ag geneem. Elke staalgebou wat van SM Structures af kom, is besonders ontwerp om aan enige en alle toerustingbergingsvereistes te voldoen, asook om aan alle regulasies en standaarde te voldoen.

Die tyd het aangebreek vir uitbreiding, en SM Structures het die oplossings waarna jy soek. ’n Staalstruktuur van SM Structures is die perfekte plek om trekkers, stropers, planters, laaigrawe, baalwaens, baaltoedraaiers, balers, harke, blasers, belugters, graanhouers, trugrawers, snyers, skrapers, hyskrane, vragmotors, platbakvragmotors en ander werktuie verlig te bewaar.

“Elke SM-struktuur word van die grond af gebou om sonpanele te akkommodeer.”

Kontak SM Structures by (+27) 11-786-1043 of info@smstructures.com om ‘n nuwe skuur vir jou plaas se toerusting te laat bou. Wat terreinkeuse en tegniese spesifikasies betref, kan hulle jou van omvattende leiding voorsien.