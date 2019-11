This post is also available in: English

Wil jy droogtes beter oorleef? Dan is die boek SLIM DROOGTEBESTUUR VIR VEEBOERE (SMART DROUGHT MANAGEMENT FOR LIVESTOCK FARMERS) net vir jou. Die outeur, dr Louis du Pisani, wil met hierdie boek veeboere motiveer en leer om anders te begin dink deur vir toekomstige droogtes te beplan, sodat dit met die minste moontlike impak oorbrug kan word.

Die boek het raad wat vir veeboere wys hoe om proaktief vir droogtes te beplan en hulle daarop voor te berei, die droogte self beter te bestuur en dan uiteindelik die skade wat die droogte aan die veld, vee en finansies aangerig het na afloop van die droogte te herstel.

Droogte is ʼn herhalende en terugkerende verskynsel in die ariede en semi-ariede gebiede van Suider Afrika. Daar is twee gebeurtenisse waarvan mens in hierdie gebiede seker kan wees: Dit gaan (weer) droog word en dit gaan (weer) reën. Trouens, dit is 100% seker dat dit een of ander tyd gaan droog word. Die probleem is net dat dit onseker is wanneer dit droog gaan word. Dit is hierdie onsekerheid wat veroorsaak dat boere dink dit is nie moontlik om vooruit vir droogtes te kan beplan nie. Dit is presies hier waar boere hulself in die voet skiet. ’n Mens moet juis as gevolg van hierdie onsekerheid, proaktief wees en vir die volgende droogte beplan. As mens geweet het wanneer dit weer droog gaan word, sou dit immers nie nodig gewees het om vooraf daarvoor te beplan nie!

Louis, ʼn weidingkundige, adviseur reeds die afgelope 36 jaar veeboere in die droë dele van Suider Afrika. Hy het die meeste van sy droogtebestuur ervaring in die droogtes van die 1990’s opgedoen toe hy aan die hoof gestaan het van die Droogte Advies Buro te Grootfontein Landbounavorsingsinstituut.

Die boek kan teen R195 (plus posgeld) by die uitgewers, Kejafa, bestel word (Magda Boynton – 014-577-8006, e-pos: accounts@kejafa.co.za). Spesiale tariewe kan vir groepbestellings beding word (wat die posgeld aansienlik verminder) – boeregroepe kan gerus van hierdie geleentheid gebruik maak. ʼn Landbou-organisasie wat meer as 50 boeke bestel, kan sy logo gratis op die boeke laat aanbring. Hierdie gaan ʼn welkome kersgeskenk vir enige vooruitstrewende veeboer wees.

Bron: NWKV