Slaapapnee – dit is slegter as wat jy dink

This post is also available in: English

deur Dr. Ben van Tonder

Is jy een van die mense wat aan slaapapnee ly sonder om daarvan te weet? Dr. Ben van Tonder gee meer inligting en raad oor dié kondisie.

Snork jy hard?

Voel jy dikwels deur die dag moeg?

Het ander persone al opgemerk dat jy ophou asemhaal of na jou asem snak terwyl jy slaap?

Is jy ouer as 50?

Is die omtrek van jou nek om die adamsappel groter as 430 mm (man) en 405 mm (vrou)?

Is jou massa in kg gedeel deur (jou lengte [meter] x jou lengte [meter]) meer as 35 kg/m?

Word jy behandel vir hoë bloeddruk?

Raak jy helder oordag aan die slaap agter die stuurwiel?

As jy ja antwoord op vyf van die vrae is die waarskynlikheid groot dat jy aan slaapapnee ly, en as jy op drie vrae ja antwoord is die kans redelik groot.

Die woord apnee verwys na die afwesigheid van asemhaling en slaapapnee is ’n slaapversteuring wat inhou dat ’n persoon ophou asemhaal en na asem snak of snork omdat die lugweg versper word of gedeeltelik versper word en die lugvloei belemmer word.

Vir bedmaats van persone wat aan slaapapnee ly, is dit angswekkend. Jy lê wakker en luister of die asemhaling weer gaan voortgaan eerder as om te slaap. As jy wel aan die slaap raak, word jy wakker van ’n oordadige gesnork en ook dikwels deur ’n gesnak na asem. Dit gebeur omdat die laer suurstofvlakke in die bloed en gevolglike ophoping van koolsuurgas die asemhalingsentrum in die brein stimuleer om na asem te snak.

Obstruktiewe slaapapnee (OSA) is die algemeenste voorkoms van slaapapnee. OSA word gekenmerk deur herhaalde afsluiting van die lugweg as die spiere ontspan wat die sagte weefsel in die lugweg ondersteun. Die voorkoms van OSA neem toe met ouderdom, oorgewig, allergieë en vergrote mangels.

As die lugweg net vernou staan dit bekend as hipo-apnee en gaan dit bae dikwels gepaard met snork.

Slaapapnee hou verband met swak geheue, slaperigheid bedags (die gevaarlikste is aan slaap raak agter die stuurwiel), hoofpyn en verhoogde risiko van verskeie siektes – soos hart- en bloedsomloop-stelselsiektes, diabetes en gewigstoename. OSA verhoog die risiko van hartversaking met 140%, beroerte met 60% en chroniese hartsiektes met 30%.

ʼn Groot deel van mense met tipe 2 diabetes ly aan slaapapnee. Dit kom ook meer voor by Alzheimer-pasiënte as by ander. Voorkoms van psigiatriese probleme is ook meer algemeen by mense met slaapapnee.

Waarom sal jy dan nie iets doen wat dadelik kan help en geen newe-effekte het nie? Met net ʼn klein bietjie ekstra druk in die lugweg – tipies 1% ekstra – bly meeste mense se lugweg oop. Positiewe lugwegdruk (PAP) word kontinu gehandhaaf met behulp van CPAP-masjiene. ʼn Mens hoef net gewoond te raak aan ʼn pyp en ʼn masker. Om soggens op te staan met energie en met chroniese siektes en medikasie ʼn kleiner risiko maak dit meer as die moeite werd!

CPAP stuit nie net slaapapnee en snork in sy spore nie, maar help daarna ook om makliker gewig te verloor.

Met Covid-19 het ons baie bewus geword van die belang van hoë suurstofvlakke en dat PAP selfs mense sonder slaapapnee kan help. Geskikte modelle twee-vlak PAP-masjiene (BiPAP) wat veral bekend is vir behandeling van sentrale slaapapnee, word wyd gebruik as nie-indringende ventilators om ook siekes met asemhaling en beter absorbering van suurstof te help – selfs tuis.

CPAP/BiPAP-masjiene met hul maskers om PAP te handhaaf het opsionele suurstofpoorte. Dit skep geleentheid om maksimum waarde uit ekstra suurstof te verkry. In kombinasie met ʼn suurstofkonsentreerder wat ʼn “suurstoffabriek” in ʼn houer op wieletjies is, word ʼn mens nie net op ʼn goedkoper manier nie, maar ook geriefliker gehelp sonder swaar silinders wat ontydig leeg word. Natuurlik behoort siek persone ook hierin hul dokters se leiding te volg.

Berien CPAP het ʼn paar jaar gelede as onafhanklike entrepreneurs tot die veld toegetree. Ons lewer nou die beste waarde vir geld, meer bekostigbare gehalte PAP-toestelle met vyfster diens. Ons kliënte word landwyd per koerier en via tegnologie gehelp.

Berien is ʼn ten volle gelisensieerde onderneming met eie NAPPI-kodes wat ook mediese fonds ondersteuning vir ons toestelle moontlik maak.

Vir meer inligting aangaande Berien CPAP Produkte en Dienste besoek https://berien.co.za/ of skakel +27 (0)83-637-3470.