Skryf in vir 2021 SA Suiwelkampioenskappe

Alle suiwelprodusente word genooi om in te skryf vir die 2021 Suid-Afrikaanse Suiwelkampioenskappe, die grootste, oudste en mees gesogte suiwelgebeurtenis in die land. Die kampioenskappe, wat sedert 1834 deur Agri-Expo aangebied word, lok jaarliks sowat 900 inskrywings van groot, medium en klein vervaardigers.

Hierdie suiwelprodukte kompeteer vir die gerekende titels van SA Kampioen, die Qualité-merk van gehalte en die Produk van die Jaar, wat aangewys word tydens die glansryke Suid-Afrikaanse Suiweltoekennings.

Volgens die hoofbeoordelaar Alan Fourie is die uitsluitlike doel van die kampioenskappe om uitnemendheid in die suiwelbedryf te erken en te bevorder. “Die SA Suiwelkampioenskappe is een van die enigste kompetisies ter wêreld wat vyf beoordelaars per kategorie gebruik en het die maatstaf geword waarvolgens produsente hulself teen mekaar meet,” sê Fourie.

Die kampioenskappe bestaan uit meer as 100 klasse vir kaas, jogurt, melk, room, roomys, botter en ander produkte. Die wenners in die onderskeie klasse word as SA Kampioenbekroon. Produkte van besonderse hoë kwaliteit ontvang die Qualité-toekenning, wat deur die bedryf erken word as die enigste merk van gehalte vir suiwelprodukte in Suid-Afrika. Ná die eerste rondte beoordeling deur meer as 70 beoordelaars wys ‘n onafhanklike paneel van vyf kundiges die Produk van die Jaar aan.

Enige suiwelprodusent wie se produkte in die handel beskikbaar is, kan inskryf. Aanlyninskrywings vir die 2021 SA Suiwelkampioenskappe open op Maandag 11 Januarie 2021 op die webwerf www.cheesesa.co.za. Die sluitingsdatum vir inskrywings is Maandag 1 Februarie 2021. Die beoordeling vind op Donderdag 25 Februarie 2021 in die Percheron-saal op Elsenburg plaas. Die SA Suiweltoekennings word op Vrydag 26 Maart 2021 in die Endler-saal op Stellenbosch aangebied.

Die SA Suiwelkampioenskappe en SA Suiweltoekennings word moontlik gemaak in samewerking met die platinum vennoot Synercore en ander vennote. Vir meer inligting, besoek www.cheesesa.co.za of kontak Agri-Expo by 021-975-4440 of cheese@agriexpo.co.za.

Bron: Agri-Expo