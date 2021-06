Skoon graan is nie ‘n lugkasteel nie: Almaz blaas onsuiwerhede weg

This post is also available in: English

Min dinge is so mooi soos ՚n hand, ՚n sak of ՚n silo vol skoon, gesonde mielies of ander graan. Maar mooi is nie al waaroor dit gaan nie. Suiwer graan het ook die geldelike voordeel dat vervoer- en bergingskoste bespaar deurdat nuttelose klippe, stokke en stoppels nie ten duurste saam met die graan gekarwei en opgeberg word nie.

Boonop veroorsaak plantmateriaal in graan maklik swamme en siektes wat die goeie graan bederf en van alle waarde beroof. Daarom is dit wys om graan ordentlik skoon te maak en te bevry van alle vreemde materiaal.

Een so ՚n wyse boer is Carl de Jager van CA de Jager-boerdery tussen Van Reenen en Ladysmith. Carl het ՚n Almaz-graanskoonmaker aangeskaf om te sorg dat hy net skoon graan in sy silo’s berg. Die Almaz is in verskeie groottes te kry en werk só: Die graan vloei egalig deur die lugstroom. Die lugstroom is so saamgestel en word so fyn beheer dat dit klippies, stoppels, stof, sand en gebreekte of dowwe pitte van die gesonde graan skei.

Carl se seun, Theunis, verduidelik hoekom die Almaz ՚n aanwins op die plaas is: “Hierdie lugsif kan baie fyn verstel word. Die operateur beheer die vloei van die graan, en die windspoed kan verstel word volgens die gewig van die gewas. Die boer kan besluit of hy enige breekpitte of kleiner pitte ook wil uitsif, en of hy geen graan wil laat uitval nie. Ons gebruik die afval vir beesvoer, so ons verkies om die ligter of gebreekte pitte ook uit te sif. Dit vul die voer aan en gee vir ons skoon, eenvormige graan in die silo’s.”

Theunis wys ook daarop dat onkruidsaad soos kankerroos en olieboom, ook deur die proses uitgesif word. Die Almaz wat by De Jager-boerdery gebruik word, maak met gemak 90 ton graan per uur skoon.

Nog ՚n boer wat ingenome is met sy besluit om Almaz se windsif in te span,

is Frans Cornelius van die Oos-Vrystaat. Frans vertel dat hy die windsif by ՚n ander boer gesien het en toe self ondersoek ingestel het. “Ons het na verskeie siwwe in die mark gekyk aangesien ons met suikerbone en ander graan boer,” vertel Frans.

“Ek het na deeglike ondersoek besluit om kontak te maak met Almaz, en het daar met Allen gepraat. Allen en sy span was blitsvinnig op die plaas met ՚n kleiner model om vir ons te kom demonstreer hoe die masjien in ons omstandighede sal werk. Ek was baie beïndruk, nie net met die masjien nie,

maar ook met Allen se vinnige diens.

Die Almaz MC-100/70 kan tot 100 ton graan per uur met gemak suiwer, alhoewel die De Jagers verkies om slegs 90 ton per uur te verwerk.

Ons windsif is afgelewer op die datum waarop ons ooreengekom het, en ek het plaaslike vakmanskap gebruik vir die oprigting,” verduidelik Frans. Frans besit die Almaz-MC-40/20 windsif, wat beteken dat dit van 20 tot 40 ton per uur kan sif, afhangend van hoe suiwer die boer die graan wil hê en hoe hoog die windspoed gestel word. ՚n Vervoerband voer die windsif met graan van ՚n kantelwa af. Die skoon graan word dan in massasakke geberg.

Frans verduidelik hoe die Almaz-MC-40/20 se uitstekende uitsifvermoë sy boerdery meer winsgewend maak. “Eerstens is hierdie stelsel heelwat goedkoper as die gewone sifstelsels wat met swaartekrag werk. Dan beteken skoner graan ook natuurlik ՚n hoër premie wanneer dit gelewer word. Dit verwyder enige onkruid en lewer eenvormige, skoon saad,” sê Frans. Soos Carl, gebruik Frans ook die afvalproduk om die veevoer mee aan te vul.

Die spoed waarteen die Almaz-wind siwwe graan doeltreffend suiwer, saam met die uitstekende kliëntediens wat die Almaz-span bied, sorg dat enige boer wat in hierdie produkte belê uitstekende waarde vir geld kry.

Kontak Allan Mackay by 078-298-4114 of 087-897-5153 of stuur ‘n e-pos aan almazrsa@gmail.com om meer uit te vind oor hoe Almaz die wind in jou seile kan blaas.