Skep die perfekte saadbed: Verhoog jou opbrengs met LEMKEN se Karat en Rubin

“Daar is geen ander werktuig wat met LEMKEN se Rubin 12 kan meeding nie. Daar is ander goeie masjiene, maar hulle skotteldeursneë en vloeispasie maak dat hulle nie dieselfde hoeveelheid materiaal kan hanteer as die Rubin 12 nie,” sê Dup Joubert, operasionele bestuurder van Deon Trust.

Deon Trust bestaan uit Deon Joubert en sy pa, Gert, wat net buite Luckhoff met mielies, springmielies, koring, sojabone en ertjies boer. Dup werk al sedert 2015 vir hulle, waar hy vertroud geraak het met die werktuie.

Hulle spog met ՚n paar blou LEMKEN-werktuie:

Karat-werktuie: ՚n 4 m en 6 m Karat 9, en 7 m Karat 12, asook drie Rubin 12’s: ՚n 5 m, 6 m en 9,5 m. Die Karat is ՚n tandwerktuig en die Rubin ՚n skottelwerktuig.

LEMKEN se Karat en Rubin plaas reste terug in die grond en vermeng dit deeglik met die grond sodat dit gou en doeltreffend afbreek om die grond te verryk en die struktuur te verbeter. Dan skep hulle ՚n mooi, ferm, gelyke saadbed waarin saad gelyktydig ontkiem en daar geen interrymededinging plaasvind nie. Dit sorg dat Deon Trust definitief beter oeste behaal.

“Die grond is baie minder geneig om toe te slaan en ons kan ons water meer doeltreffend toedien,” sê Dup.

Hulle het ՚n Karat en Rubin aangeskaf omdat hulle nie meer die reste na strooptyd op die lande wou verbrand nie, maar dit eerder wou inwerk om die grond te verbeter. Een van LEMKEN se werktuie kan tussen 70 en 90 hektaar per dag bewerk. Die boerdery gebruik LEMKEN se Karat 9 en 12 om verdigting op te hef en plantreste in die grond te plaas.

“Die Karat vervul daardie rol goed,” sê Dup. “Hy is goed ontwerp en robuust genoeg om doeltreffend in verskillende grondtipes te werk.

“Die Karat 12 hanteer meer reste as die Karat 9 en het ՚n ekstra balk waarop sy tande gemonteer word, dus is die intertandspasiëring kleiner. Dit het tot gevolg dat verdigting baie beter opgehef word, asook die verbeterde vloei en vermenging van grond en materiaal.”

Deon Trust se Karat 12 hef grondverdigting op en sorg dat die saadbed perfek voorberei word voor planttyd.

Die voordele van LEMKEN se Karat en Rubin:

• Die saadbedvoorbereiding en herkonsolidasie is baie goed.

• Inwerkaksie van reste is enig in sy soort.

• Ontwerp van werktuie is uitstekend; nie te swaar gebou nie, maar steeds sterk genoeg.

• Padvervoer is baie maklik omdat hulle opvou.

• Onderhoud word maklik gedoen en is redelik min.

• Naverkopediens is baie goed.

• Wegbreekaksie is goed ontwerp en baie doeltreffend.

Die Rubin 12 is die beste werktuig van sy soort in die land, sê Deon Trust van Luckhoff se mense – en hulle weet, want LEMKEN help hulle om hulle opbrengs en

wins te vermeerder.

Versiening van die LEMKEN-werktuie

Buiten die vervanging van slytonderdele (wat baie lank hou) is dit nie nodig om aan ՚n LEMKEN-werktuig te karring nie. Hy werk vir jou; nie jy vir hom nie.

Dup verduidelik: “Die rollers agter se rollaers is geseël, dus hoef dit nie daagliks geghries te word nie. Daar is maar min ghriespunte sodat daar nie tyd verspil word met versiening nie. Die ghriesplekke is ook almal oop en maklik bereikbaar. Ons probeer egter om dit so elke 100 ha na te gaan.

“Die manier waarop slytonderdele vaskom, is baie goed en werk maklik. Jy haal ՚n skoen van die tand se skag af met een pennetjie en dan kan jy die skare in die gemak van jou werkswinkel ruil. ”

Dup Joubert, operasionele bestuurder van Deon Trust, Blackie Swart,

gebiedsverkoopsbestuurder van LEMKEN, Jacobus Beyers, dienstegnikus van LEMKEN en Thinus Oosthuizen, LEMKEN se bemarker in die omgewing.

LEMKEN lewer die beste diens

Die meeste van LEMKEN se slytonderdele en rollaers is sommer in Luckhoff beskikbaar by GWK. Hulle is LEMKEN se agente in die gebied. Dup gesels gewoonlik met Jacobus Beyers van LEMKEN as hy tegniese vrae het. Dit help hom om die werktuie ten beste aan te wend.

“Jacobus is baie flink om te reageer as daar vrae is en hy het ook ՚n deeglike kennis van die werktuie,” sê hy.

Vir meer inligting oor LEMKEN se blou voorslagwerktuie, kontak Karel Munnik by 082-412-2577 of k.munnik@lemken.com; Blackie Swart by 082-404-9651 of b.swart@ lemken.com; of Henk de Klerk by 076-616-6148 of h.deklerk@lemken. com. Gaan kyk ook op die webwerf, www.lemken.com, wat LEMKEN alles vir jou boerdery kan doen.