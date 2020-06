Sit geld terug in jou sak met Carrus Vlootbestuurdienste se vlagskip produk, “Fuel Sense”

This post is also available in: English

Diesel is een van die mees kritiese uitgawes vir boere, klein en groot, en in die huidige ekonomiese afswaai, is dit belangrik om hierdie uitgawe optimaal te bestuur. Amper ‘n derde van die brandstofprys word opgemaak deur belasting en heffings. Elke liter wat ons ingooi, is onderhewig aan ‘n magdom heffings en belastings. Ter bevordering van mededingendheid is ‘n dieselterugbetalingskema deur SARS in werking gestel. Algemeen bekend as die Diesel Rabat.

Baie boere word gekonfronteer met administratiewe struikelblokke en uitdagings betreffende die bestuur van brandstofverbruik. Sodoende kan hulle nie die optimale voordeel benut wat die SARS Rabatstelsel aanbied nie.

In tred met die wêreldvraag na vinniger, vollediger data met minimum inset van die verbruiker, stel Carrus Vlootbestuursdienste nou Fuel Sense bekend. Met die splinternuwe tegnologie is die maatskapy baanbrekers in vlootbestuur.

Fuel Sense is ‘n rewolusionêre brandstofbeheerstelsel wat deur middel van ‘n mobiele toepassing die magdom datastrome van voertuie se aanboordrekenaars, telematika en sensors na een maklik verstaanbare platvorm toe neem in die kuberruim.

Fuel sense is ‘n onontbeerlike instrument wanneer dit kom by die terugeis van brandstofheffings en belasting. Omdat brandstof so ‘n groot deel uitmaak van die kommersiële landbou se lopende uitgawes, is dit absoluut noodsaaklik vir die landbousektor om hierdie uitgawe optimaal te bestuur.

Die landbousektor en ander kwalifiserende bedrywe kan met behulp van die skema ‘n groot gedeelte van die POF heffing en ongeveer 40% van die algemene brandstofheffing terugeis.

Dit is dus moontlik om ‘n aansienlike gedeelte van die geld wat aan diesel vir primêre produksiedoeleindes bestee is, terug in die bank te kry.

Dit is dikwels die omvattende administrasie verbonde aan die terugeisproses wat keer dat meer boere hulle regmatige gedeelte van dieseluitgawes terugvorder. Om in aanmerking te kom, moet boere geregistreer wees vir BTW en ook by die dieselterugbetalingskema. Hulle moet boekhou van die aankoop van diesel en die spesifieke gebruik daarvan. Logboeke van alle voertuie moet bygehou word en stawende dokumentasie moet ingesluit word by die eise.

Fuel Sense vereenvoudig en vergemaklik die omslagtige administrasie verbonde aan die terugeisproses van die dieselterugbetalingskema deurdat:

Alle transaksies in reële tyd gemoniteer en gekontroleer word

Akkurate data geskep word wat verifieerbaar en kwantifiseerbaar is

Die ontleding van die data lei tot waardevolle bestuursverslae

Gereelde suksesvolle terugbetalingseise kan ingedien word, wat ‘n positiewe invloed op die kontantvloei van ondernemings meebring.

Die boer se verantwoordelikheid is beperk tot fakture op datum hou en die nodige dokumentasie betyds inhandig.

Buiten die voor-die-hand-liggende voordele wat Fuel Sense rakende besparings op diesel inhou, kan daar ook deur middel van die stelsel waardevolle bestuursverslae gegenereer word oor spesifieke verbruikerspatrone, bestuurdersgedrag, voertuigprestasie en voertuigbenutting. Brandpunte kan vroegtydig aangespreek word en vanweë die uitgebreide kontroles kan brandstofdiefstal aansienlik verminder word.

Fuel Sense is in drie opsies beskikbaar:

Fuel Sense Base: Die intreevlak opsie wat slegs brandstof- en voertuigverslae insluit.

Fuel Sense Advance: Die middelvlak opsie wat brandstof-, voertuig- en voertuigbestuurdersverslae insluit.

Fuel Sense Pro: Die optimale opsie wat totale vinger-op-die-pols gemoedsrus verskaf.

Met Fuel Sense:

is die terugeis van dieselrabatte moeitevry en suksesvol,

verlaag die boer se risiko,

verhoog die boer se operasionele produktiwiteit.

Meer oor Carrus Vlootbestuurdienste:

Carrus Vlootbestuurdienste is welbekend in die gespesialiseerde vervoer, mynbou, konstruksie, kommersiële landbou, koerier en algemene logistieke sektore.

Die Carrus-span bestaan uit kundige vlootkonsultante met ‘n uitgebreide kennis van al die relevante bedrywe wat al oor die afgelope 20 jaar talle suksesvolle omkeer-strategieë en sake-optimaliserings geskep het. Hulle beskik ook oor gevestigde sake-verhoudings met van die wêreld se top vlootstelsels en tegnologieverskaffers.

Boere wat belangstel om die Fuel Sense stelsel in werking te stel kan met die Fuel Sense vlootkonsultante in aanraking kom vir ‘n totaal gratis aanvanklike ontleding en evaluering wat gewoonlik binne 2 tot 4 dae afgehandel word. Daarna sal die konsultant met ‘n besparingsberaming wat spruit uit die evaluering en ontleding, raad rondom die beste stelsel vir optimale besparings kan gee.

Gesels vandag nog met ‘n Fuel Sense konsultant en maak ‘n afspraak vir die gratis ontleding van jou boerdery:

Sentrale Epos: frocc@carrus.co.za

Webblad by: www.carrusfm.co.za

Facebookblad: www.facebook.com/CarrusFMS/

Wayne Supra: 082-767-7486: waynes@carrus.co.za

Nico Landman: 082-601-0475: nicol@carrus.co.za

Arrie Vermeulen: 067-640-8908: arriev@carrus.co.za

Cornel de Villiers: 082-499-0281: cj@carrus.co.za

Riaan Venter: 082-444-6822: riaanv@carrus.co.za