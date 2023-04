Sinvolle aanpasbare strukture deur SM Structures

SM Structures is trots om die beste gehalte staalstrukture aan te bied, aanpasbaar volgens jou spesifieke vereistes en behoeftes.

Het jy dringend ‘n behoefte aan ‘n vinnige en maklike konstruksieplan?

Vliegtuigloodse

Werkswinkelruimte

Verspreidingspakhuise

Modulêre behuising

Ons is geregistreerd om na alle SAOG-lande uit te voer, asook na enige ander land ter wêreld.

100% Suid-Afrikaanse vervaardigde staal kies gemoedsrus; kies SM Structures!

Neem dit te lank om konvensionele huise te bou?

Oorweeg SM Structures se voorafvervaardigde modulêre behuising. Ons voorsien aan al jou behoeftes en bied ‘n wye verskeidenheid keuses. Dit is beskikbaar in 1,2,3 of meer slaapkamers met sitkamer, kombuis en badkamer.

SM Structures se staalstrukture is makliker en vinnig om op te rig as ‘n tradisionele huis. Hierdie strukture benodig nie sweiswerk of vervaardiging op die perseel nie.

Wat sluit die gekwoteerde prys in?

Interne riool

Interne water

Interne elektriese retikulasie

NHBRC-registrasie word deur banke erken vir finansiële goedkeuring.

Benodig jy ‘n skuur vir jou vliegtuig?

SM Structures het baie tyd daarin belê om die beste vliegtuigloodsstrukture in die land te maak. Deur kundige raad van hul vriende in lugvaart het hulle ‘n doeltreffende en bekostigbare manier vervaardig om vliegtuie te beskerm.

Hul vliegtuigskure is ontwerp om funksioneel sowel as esteties aangenaam te wees. Die vlieëniers word gelyk gerus gestel deur hierdie geboue se vermoë om duur vliegtuie te beskerm, en die ruim stoorspasie wat dit bied. Hulle kan al die nodige gereedskap en toerusting stoor.

Landbou-struktuur oplossings van SM Structures

Hardloop jy uit stoorplek op die plaas?

SM Structures bied pasgemaakte oplossings volgens boere se behoeftes. Strukture bied beskerming teen eksterne elemente vir voorraad, toerusting en kos. Boere kan dit ook as diere skuiling gebruik.

SM Structures is leiers in Suid-Afrika wanneer dit kom by die bou van aanpasbare staal ruimtes.

Jy hou die koste van konstruksie onkoste laag terwyl jy nog genoeg spasie het om voorraad of produkte aan te hou, ‘n tuiste vir diere te bied, as werkswinkels en vir toerusting te gebruik. Omdat hulle van toonaangewende tegnologie en materiaal van hoë gehalte gebruik maak, kan hulle baie langer geboue bou sonder om kolomondersteuning te gebruik.

Tydens die ontwerpproses vir landboustaalstrukture word die spesifieke boerderybehoeftes van boere in ag geneem. Elke staalgebou van SM Structures, is individueel ontwerp om aan vereistes te voldoen, asook om aan enige en alle relevante regulasies en standaarde te voldoen.

Duisende projekte reeds suksesvol voltooi.

Staalkonstruksie kos gewoonlik die helfte meer as hout of beton. SM Structure se top prioriteit is die tydige en ekonomiese voltooiing van jou projek. Stuur vir hulle jou navrae, en hulle sal na jou terugkom met ‘n kwotasie.

Elke SM-struktuur word van die grond af gebou om sonpanele te akkommodeer.

Kontak SM Structures by (+27)11-786-1043 of info@smstructures.com om ‘n nuwe skuur op jou plaas te laat bou. Wat terreinkeuse en tegniese spesifikasies betref, kan hulle jou van omvattende leiding voorsien.