Sinnelose moorde op boere en polisielede

This post is also available in: English

Kort nadat Bheki Cele, minister van polisie, die misdaadstatistieke vir die derde kwartaal van die 2020/’21- finansiële jaar bekend gemaak het, is nog polisiebeamptes vermoor.

“Agri SA veroordeel alle moorde op mede-Suid-Afrikaners ten sterkste, maar veral dié op boere en polisielede wat moet verseker dat landsburgers genoeg kos het om te eet en in veiligheid leef,” sê Uys van der Westhuijzen, voorsitter van die organisasie se sentrum van uitnemendheid vir landelike veiligheid.

Die statistieke dui onder meer op ’n toename in plaasmoorde in die derde kwartaal van 6 moorde in 2019/’20 tot 19 in 2020/’21, wat ’n toename toon van 13 moorde. Gedurende die derde kwartaal van die jongste statistieke is vyf polisiebeamptes vermoor.

“Beide boere en polisielede is van strategiese belang vir die land, omdat boere verantwoordelik is vir voedselsekerheid en die polisie vir die handhawing van wet en orde,” maan Van der Westhuijzen.

“Daarom is moorde op boere en polisielede onaanvaarbaar enmaak dit ’n inbreuk op die lewenskwaliteit van lede van die sektore.”

Agri SA besef watter traumatiese uitwerking ’n moord op families en op gemeenskappe het en betuig graag sy medelye met hul naasbestaandes.

Twee polisielede is pas in die Wes-Kaap vermoor en, volgens berigte, het die moorde gebeur terwyl hulle aan diens was. Die beamptes is in ’n hinderlaag gelei en doodgeskiet, waarna hulle beroof is van hul amptelike vuurwapens. Hierdie moorde vroeg Saterdagoggend volg dae ná vier polisiebeamptes in KwaZulu-Natal vermoor is. Dit bring die totale aantal polisielede wat in tien dae vermoor is, op ses te staan.

“Suid-Afrika kan nie bekostig dat sy boere en polisielede op wreedaardige wyse vermoor word nie,” maan Van der Westhuijzen.

“Boere en polisielede is van strategiese belang vir die land en die handhawing van nasionale stabiliteit. Ons wil graag ’n beroep doen op gemeenskappe om misdaadverwante inligting met die polisie te deel om sodoende die polisie in staat te stel om voorkomend te kan optree.”

Bron: Agri SA