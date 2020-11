Sink hou jou boerdery se kop bo water: Zinchem kry ’n nuwe sinksulfaatmonohidraat-spuitdroogtoring

This post is also available in: English

Sink is ’n kort woordjie, maar hierdie element speel oral op die plaas ’n belangrike rol: In die versinking van pale, pype en heiningdrade om hulle teen roes te beskerm en langer te laat hou, in salwe teen sonbrand, bysteek, veluitslae en baba se brandboudjies, in verf, in voertuigbande, in vitamien- en mineraalaanvullings vir mens en dier …en as kunsmiskomponent waarsonder wenoeste nie behaal kan word nie.

Die ou Voortrekkers het selfs sink by die lood vir hulle voorlaaierkoeëls gegiet om dit harder te maak. Die boer se vriend in die voorsiening van sink, is Zinchem, een van die grootste vervaardigers van sinkoksied, sinkstof, sinkallooie en sinksulfate in Afrika.

Zinchem se sinksulfaat en sinkoksied is belangrike spoorelemente in aanvullings vir dierevoer en vir sinkaanvulling in kunsmis. Zinchem is ’n gesertifiseerde ISO9001-maatskappy. Alle produkte word volgens streng gehaltestandaarde vervaardig en al hulle kunsmis- en voerprodukte is geregistreer ingevolge Wet 36 van 1947.

Om nog beter produkte en tydiger diens te lewer en in die groeiende aanvraag te voorsien, het Zinchem in September ’n nuwe spuitdroogtoring by hulle aanleg in Benoni in bedryf gestel. Die spuitdroogtoring is ten volle outomaties en werk met die jongste tegnologie om die aanleg se produksie van sinksulfaat-monohidraat meer as te verdubbel.

Vervaardigingsproses:

Zinchem koop sinkas by die versinkingsmaatskappye. Die sinkas is ’n kombinasie van sinkoksied en sinkmetaal. Die sinkmetaal word met ’n sinkherwinningsoond verwyder en die sinkas wat oorbly word na die versoutingsaanleg gestuur. Dit het nou ’n baie lae metaalinhoud.

Die sinkas word in groot tenks in swaelsuur opgelos. Die proses word uitloging genoem en die produk daarvan is ’n sinksulfaatoplossing, wat deur ’n filter gepers word om dit te suiwer. Die gesuiwerde sinksulfaatoplossing word dan na ’n tenk gepomp waar die pH en soortlike gewig aangepas word. Daarna word die oplossing onder druk na die bokant van die spuitdroogtoring gepomp en verhit.

Die spuitdroogtoring stuur die oplossing deur uiters fyn sproeiers en met die hitte word die druppels droog en vorm sinksulfaatkristalle. Die droë kristalle of poeier val dan na die bodem van die toring om verpak te word.

Sinkbyvoeding is veral belangrik vir goeie pekanneutproduksie. Foto: Pecans SA

Produkte

Die toring lewer vier grade sinksulfaatmonohidraat afhangend van die sinkinhoud en kleur:

• Voergraad 35 tot 36% Zn en wit van kleur B22129.

• Kunsmisgraad 35% Zn wit en naaswit van kleur B621.

• Monohidraat 35% Zn vir die maak van monohidraatkorrels B3987.

• Tegniese graad 34% Zn, naaswit.

Zinchem verkoop die sinksulfaatoplossing aan plaaslike boere wat hulle gewasse daarmee bespuit. Die sinksulfaatmonohidraat wat die nuwe toring lewer is van die hoogste gehalte en oortref die markspesifi kasies van die verskillende grade. Dit is 100 persent wateroplosbaar. Die korrels is naaswit, suiwer sinksulfaat met ’n organiese bindmiddel en bevat tipies 32 tot 34% sink. Dit is wateroplosbaar aangesien daar geen sinkoksied wat nie oplosbaar is in die korrels is nie. Die volledige oplosbaarheid maak dit geskik vir bespuiting sonder verstoppings of probleme.

Praat met Zinchem oor jou sinksulfaat-monohidraatbehoeftes en vermy prys-, versending- en wisselkoersrisiko’s deur plaaslik te koop. Boonop is Zinchem ’n ISO9001-, ISO14001-, ISO45001- en ISO50001- geregistreerde vervaardiger wat beteken dat kliënte kan reken op ’n omvattende gehalteversekeringstelsel met terugspeurbare produkte wat op ’n veilige, ergonomiese en omgewingsvriendelike manier vervaardig word.

Kontak Sudesh Singh by 082-574-6570, 011-746-5047 of sudeshs@zinchem.co.za, of besoek http://zinchem.co.za/ vir meer inligting.