Simmentaler Veilingskalender 2022

This post is also available in: English

DATUM VEILING PLEK KONTAKPERSOON KONTAKNR E-POS 16-Feb-22 Malemba Produksie veiling Louwma Jacques Swart 0829440293 mooilaagte@megadial.com;morgenzon@vodamail.co.za; malembaboerdery@gmail.com 17-Feb-22 Nelberg Bdy Female Dispersal Sale Lichtenburg Jamie Berger 0844103703 nelbergbdy@gmail.com; jamie.d.berger@gmail.com 22-Apr-22 Simmentaler National Championship sale Lichtenburg Simmentaler Kantoor 051 446 0580 / 2 info@simmentaler.org 04-May-22 Autumn Simmentaler Auction Lichtenburg 05-May-22 Texas Beef Bull Sale Vryburg 10-May-22 Taaibosspruit Production Auction Lichtenburg Chris Oelofse 0825683360 mo@cjpo.co.za 27-May-22 Simlee Simmentaler Auction Thabazimbi Callie Lee 0834178342 simleesims@gmail.com 02-Jun-22 Northern Select Sale Windhoek, Namibia 22-Jun-22 Wisp-Will Simmentaler & Simbra Auction Arlington Llewellyn Angus 0828055101 langus@vodamail.co.za 08-Jul-22 3 van die Bestes Simmentaler Veiling Vryburg Erich Schulenburg;Jan & Vanessa van Boljon 0833880518;27833799307 heinzet@mtnloaded.co.za;vanbiljon.vanessa@gmail.com 14-Jul-22 Gulland Simmentaler Production Auction Koster Martiens & Annalie de Jager 0833063304 Martiens@Gulland.co.za 19-Jul-22 Lovedale Production Auction Lindley Pieter Meyer 0823348906 plmeyer82@gmail.com 24-Aug-22 3 van die Bestes Simmentaler Veiling Vryburg Erich Schulenburg;Jan & Vanessa van Boljon 0833880518;27833799307 heinzet@mtnloaded.co.za;vanbiljon.vanessa@gmail.com 25-Aug-22 Vlensburg Simmentaler & Simbra Auction Parys Hennie Viljoen 0826554262 hennieviljoen@mweb.co.za 14-Sep-22 Malemba Produksie veiling Louwma Jacques Swart 0829440293 mooilaagte@megadial.com;morgenzon@vodamail.co.za; malembaboerdery@gmail.com 21-Sep-22 3 van die Bestes Simmentaler Veiling Lichtenburg Erich Schulenburg;Jan & Vanessa van Boljon 0833880518;27833799307 heinzet@mtnloaded.co.za;vanbiljon.vanessa@gmail.com 22-Sep-22 Skilderkrans Simmentaler 1st Production Auction Barkly East Tjokkie Nel 0795680947 tjokkienel@gmail.com 27-Sep-22 Leeupoort Simmentaler Auction Rustenburg Peet & Gert Nienaber 0828086390 gertnienaber@yahoo.com 05-Oct-22 Tendele Simmentaler Auction Senekal Willem Botha 0827823055 tendele1@vodamail.co.za 13-Oct-22 Ai-Ai Simmentaler Production Auction Ottosdal Salie Kriel 0832886704 kbk@lantic.net 19-Oct-22 Andrew Masterson Elite Sale Milgro Oyster Bay Andrew & Colette Masterson 0823211462 colette@milagro.co.za