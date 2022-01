Simbra Veilingskalender 2022

This post is also available in: English

DATUM VEILING PLEK KONTAKPERSOON KONTAKNR E-POS Februarie 2022/02/02 Malema Training Day 2022/02/16 Malemba Simmentaler & Simbra Produksieveiling Louwma Jacques Swart 0829440293 mooilaagte@megadial.com;morgenzon@vodamail.co.za; malembaboerdery@gmail.com 2022/02/19 Hoogland Studie Groep Jong Bul Skou (01/01/2020 – 31/12/2020) Ashtonville, Bethlehem Rick Dell 0844000570 r2ksimbra@gmail.com 2022/02/22 Central Select Summer Sale – NAMIBIA Windhoek Anke (Agra) 264812889310 Maart 2022/03/03 CUT Simbra Course Simbra Kantoor 0517860721 info@simbra.org 2021/03/04 CUT Simbra Course Simbra Kantoor 0517860721 info@simbra.org 14-19/03/2022 Simbra Verse Karnaval Parys Daleen 082 652 3488 daleen@dalvan.co.za April 27Apr-7Mei’22 Bloemskou Bloemfontein Simbra Kantoor 0517860721 info@simbra.org 2022/04/26 Namibie Genetics veiling – Namibië Windhoek Anke (Agra) 264812889310 Mei 2022/05/04 3 Jack’s and a Jill veiling Klerksdorp Jaco Mare 0823884294 jacomare@lantic.net 2022/05/17 UFS Simbra Course Simbra Kantoor 0517860721 info@simbra.org 2022/05/18 UFS Simbra Course Simbra Kantoor 0517860721 info@simbra.org Junie 2022/06/02 Northern Select Sale Windhoek Anke (Agra) 264812889310 2022/06/03 Ultra Simbra Veiling Plaas Middelfontein Pieter Louw 0823852007 midkopsimbras@gmail.com Marius Potgieter 0836598285 marichelles@discoverymail.co.za Joël Lutge (Linley) 0827978540 linleyicl@gmail.com Frik van Rooyen 0829003516 frik@agrilink.co.za Andre van Wyk 0827749056 Renier (Motteo Simbras) 2022/06/22 Wisp-Will (SIM & SBA) Arlington Llewellyn Angus 0828055101 langus@vodamail.co.za Julie 2022/07/14 Richter Simbra Veiling Dewetsdorp Chris Richter 082 555 4607 chris.richter.simbras@gmail.com 2022/07/19 Lovedale Veiling Linley Pieter Meyer 0823348906 plmeyer82@gmail.com Augustus 2022/08/03 LP Becker en Seuns Veiling Warden Leon Becker 0825500687 lpb@internet-sa.co.za 2022/08/18 Jamica Simbra Veiling Bull Ring Auction House Davel James Prinsloo 0827814135 jamica1@vodamail.co.za 2022/08/25 Vlensburg Veiling Parys Hennie Viljoen 0826554262 hennieviljoen@mweb.co.za September Septembermaand – gewoonlik die Genootskap se AJV (SIMBA Week) Simbra Kantoor 0517860721 info@simbra.org Simbra Nasionale Kampioenskap Parys Simbra Kantoor 0517860721 info@simbra.org Simbra Nasionale Kampioenskap – Veiling Parys Simbra Kantoor 0517860721 info@simbra.org 2022/09/14 Malemba Simmentaler & Simbra Produksieveiling (24ste Produksieveiling) Louwma Jacques Swart 0829440293 mooilaagte@megadial.com;morgenzon@vodamail.co.za; malembaboerdery@gmail.com Oktober 2022/10/07 Paresis Bulveiling NAMIBIE Windhoek Anke (Agra) 264812889310 2022/10/12 Hochfeld Joint Production sale (NAMIBIE) Plaas Okongeama Anke (Agra) 264812889310 2022/10/13 SIM Xtravaganza NAMIBIE Windhoek Anke (Agra) 264812889310 November 2022/11/04 Northern Select Sale NAMIBIE Grootfontein Anke (Agra) 264812889310 2022/11/18 Noordelike Bul veiling (NAM) Grootfontein Anke (Agra) 264812889310