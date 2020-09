SIMA skou uitgestel tot 2022

This post is also available in: English

Die koronavirus en ekonomiese klimaat het die organiseerders van die Franse SIMA skou gedwing om die skou uit te stel na November 2022.

Dit is die tweede keer wat die datum van hierdie skou verander. Dit is aanvanklik beplan om by die Villepinte exhibition kompleks in Parys 8-12 November 2020 plaas te vind. Toe word hy geskuif na 21 tot 25 Februarie 2021.

Dit word nou beplan vir 6 tot 10 November 2022.

Die uitstel van die skou word deur die vervaardigers gesteun. “In die lig van die onsekerheid as gevolg van die publieke gesondheidskwessie het Sulky en Sky Agriculture die besluit ondersteun om die SIMA skou na 2022 uit te stel,” sê Julien Burel, uitvoerende hoof, Sulky-Sky Agriculture.

John Deere sou nie by die skou volgende Februarie gewees het nie omdat hulle besluit het om alle skoue wat hulle bywoon tot Oktober 2021 uit te stel.