Shiraz uitdaging kroon sy nuwe kampioene

Die oorwinnaars van die 7de Shiraz Uitdaging is bekend gemaak. Die top wyne in dié jaarlikse kompetisie is vandeesweek in die Paarl uitgesonder en plaas hulle onder Suid-Afrika se begeerlikste wyne.

Die glansryke geleentheid is op Donderdag 16 Mei deur die kultivar assosiasie, Shiraz SA, by Ashanti Landgoed aangebied. Van die land se voorste persoonlikhede was daar en gaste kon die 25 enkel-kulitvar wyne en ses versnitte wat in die finale beoordeel is, proe.

Die 12 Shiraz-kampioene vir 2019 is:

· Babylonstoren Shiraz 2017 · Neethlingshof Shiraz 2015 · Bellingham The Bernard Series Basket Press Syrah 2016 · Quoin Rock Shiraz 2015 · Driehoek Shiraz 2017 · Rhebokskloof Black Marble Hill Syrah 2016 · Driehoek Shiraz 2016 · Kruger Family Reserve Shiraz 2016 (Stellenview) · Flagstone Dark Horse Shiraz 2015 · Strandveld First Sighting Shiraz 2017 · KWV Cathedral Cellar Shiraz 2016 · La Cave Shiraz 2017 (Wellington Wines)

Die wen Shiraz-versnitte is:

· Alvi’s Drift Albertus Viljoen Bismarck 2017

· Babylonstoren Babel 2017

· Eikendal Charisma 2017

Top 3 Blends:

Grant Newton (Eikendal), Johan Conradie (Vinventions), Klaas Stoffberg (Babylonstoren), Edmund Terblanche (Shiraz SA Chairperson) en Riaan Marais (Alvi’s Drift).

Foto: Andrew Gorman

KWV is ook vanjaar spesiaal vereer, omdat die maatskappy vir die afgelope sewe jaar elke jaar ’n wenner in die kompetisie gehad het.

Die paneel-sameroeper, dr. Andy Roediger, se kommentaar oor die inskrywings se gehalte, was dat die voortgesette pas waarteen die inskrywings se gehalte jaarliks groei, die beoordelaars beïndruk het. “Al die wyne se gehalte was beter en dit wil voorkom asof die wynmakers hulle hout-praktyke onder die knie het.

“Baie min wyne was swaar gehout – ’n neiging waarvan daar al meer wegbeweeg word. Dit wil voorkom asof Oos-Europese eikehout al meer die keuse bó Amerikaanse eikehout word en dit lei tot meer speseryagtige Shiraz-style.

“Die jongste oesjare het ’n soeter vrugtigheid. Die wynstyle is ook op ’n jonger ouderdom meer toeganklik. Die wyne is elegant; vertoon vrug-suiwerheid en gebalanseerde hout-gebruik,” sê dr. Roediger, ’n Kaapse Wynmeester, wat die afgelope ses jaar die voorsitter van die Shiraz Uitdaging-paneel was.

Die kompetisie se aansien is weer bevestig deur die feit dat wyne uit elke streek ingeskryf is. ’n Totaal van 207 wyne het vanjaar aan die kampioenskap deelgeneem. Hiervan was 36 versnitte – ’n kategorie wat in 2014 tot die kompetisie bygevoeg is.

Die enkel-kultivar wyne wat in die finale assesering beoordeel is, is: Allee Bleue Black Series Syrah 2015; Alleé Bleue Shiraz 2016; Antonij Rupert Syrah 2014; Cederberg Shiraz 2017; De Grendel Shiraz 2017; De Grendel Shiraz 2016; Glen Carlou Syrah 2017; Tamboerskloof Syrah 2015 (Kleinood); Lomond Landgoed Syrah 2015; Spencer Bay Shiraz 2012 (Namaqua Wines); Oldenburg Wingerde Syrah 2015; Constitution Road Shiraz 2015 (Robertson Wynkelder) en Stellenview Reserve Shiraz 2016.

Die finaliste in die versnit-kategorie is Edgebaston The Pepper Pot 2017; KWV Roodeberg dr. Charles Niehaus 2016 en Saronsberg Full Circle 2017.

Die Universiteit van Stellenbosch was weer betrokke by die beoordelingsproses wat dit ontwikkel én verlede jaar implementeer het. Die formaat elimineer inter-sessie wyn-besprekings en verg dat elke beoordelaar die wyne in ’n spesifieke volgorde proe.

Saam met dr. Roediger was ’n ervare proe-paneel. Hulle was die Shiraz SA-voorsitter en La Motte keldermeester, Edmund Terblanche; De Grendel se keldermeester, Charles Hopkins; Samarie Smith van Benguela Cove; die Kaapse Wynmeester, Elsie Pells en wynkonsultant en plaaslike beoordelaar, Jeanne-Marie de Villiers.

Hulle is aangevul deur Claus Fischer van Duitsland, was sedert 2003 vir Mundus Vini proe en op die bestuurskomitee dien, terwyl hy ook die hoof-kwaliteitstegnikus vir die internasionale maatskappy,Vinventions, is.

Die paneel het weer as deel van sy voortgesette toewyding tot die bedryf se vaardigheid-ontwikkeling, ’n protégée onder mentorskap van die uitgelese Kaapse Wynmakersgilde ingesluit, wat vanjaar die De Grendel-intern, Morgan Steyn, was.

Die hoofborg van die Shiraz Uitdaging 2019 was Vinventions, met bydraes van Nederburg – waar die beoordeling tradisioneel plaasvind; sagteware- en ondersteuningsverskaffer, Wine MS en die Exceed Groep, wat die beoordeling oorsien en die resultate oudit.

Die kompetisie se belangrikheid word weerspieël in die skaal van Shiraz as werkverskaffer en jeens die land se ekonomie. Shiraz is van die mees aangeplante variëteite in Suid-Afrika en die land is ook een van die grootste internasionale rolspelers.

Shiraz SA is in 2008 gestig en is ’n lede-organisasie, wat Suid-Afrikaanse Shiraz-produsente verteenwoordig. Dit is die grootste kultivar-organisasie en het meer as 230 lede. Deur veldtogte soos byvoorbeeld die onlangse onthulling van ’n nuwe slagspreuk: “Ek sê Syrah, jy sê Shiraz”, poog die organisasie om bewustheid te skep vir die uitstaande en bekroonde wyne wat plaaslik van hierdie edele kultivar gemaak word.

Alle Shiraz-produsente word uitgenooi om in te skryf vir die jaarlikse Shiraz Uitdaging; ongeag of hulle lede van die assosiasie is of nie.

Die wen-wyne is te koop as stel van 12 deur die aanlyn wynportaal, www.cybercellar.com.

Besoek www.ShirazSA.co.za vir meer inligting. Word deel van die gesprek – volg Shiraz SA op Twitter @Shiraz_SA & Instagram/Facebook (ShirazSouthAfrica).