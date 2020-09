Shell was by virtuele NAMPO: Laat jou trekkers gladweg deur die lande gly

This post is also available in: English

Hoë eise word aan trekkers gestel. Daarom het hulle die regte smeermiddels nodig om hulle deurgaans produktief aan die werk te hou. Shell WBF 100 is ’n hoë-gehalte, multi-funksionele, kostemededingende smeermiddel wat spesifiek vir die streng eise van boerdery ontwerp is.

Hierdie uitmuntende olie is geskik vir alle plaaswerktuie. Dit is gepas vir die eenvoudigste tot die mees gevorderde trekkers, stropers, selfloopspuite, kuilvoerkerwers en ander werktuie.

Produkvoordele en verrigting

• Betroubare beskerming: ’n Robuuste bymiddel met hoë-gehalte basisolie wat goeie verrigting bied vir oksidasie-bestryding, slytasievermindering en wat nie skuim nie, sodat dit deurgaans betroubaar werk.

• Wye toepassing: Shell WBF 100 word in ’n wye verskeidenheid werktuie gebruik en is uiters betroubaar in die veld.

• Shell WBF 100 bly stabiel en behou sy vloeibaarheidsgraad, selfs in uiterste toestande, sodat daar deurgaans ’n sterk smeringlagie tussen metaalonderdele in die enjin teenwoordig is.

• Betroubare werking: Shell WBF 100 werk ook betroubaar in trekkers en toerusting se hidrouliese stelsels.

• Natremstelsels: Wrywingwysiger-bymiddels verseker goeie werkverrigting met min geraas in die natremstelsels.

• Shell WBF 100 kan gebruik word waar ’n SAE 80W- of 85W-smeermiddel aanbeveel word.

Gesondheid, veiligheid en die omgewing

Shell WBF 100 hou geen gesondheidsrisiko in nie, solank dit op die regte manier gebruik word en persoonlike sindelikheid toegepas word:

• Vermy kontak met die vel

• Gebruik dik, ondeurdringbare handskoene wanneer met gebruikte olie gewerk word.

• As dit wel aan die vel geraak het, was jou hande dadelik met seep en water.

Shell-smeermiddels was by Virtuele NAMPO:

“Die Virtuele NAMPO het nie dieselfde atmosfeer en visuele uitbeelding gehad as die gewone NAMPO nie, maar dit was steeds ’n verrykende ervaring,” sê Riaan van der Walt, sake-ontwikkelingsbestuurder van Landbou en Vervoer, Shell SA.

“Ons het ’n regstreekse geselskamer gehad, asook inligting wat besoekers kon aflaai. Daar was video’s oor die smeermiddeltegnologie wat diensintervalle vergroot en brandstofverbruik verminder,” sê hy.

Besoekers van regoor die wêreld het hulle stalletjie besoek, soos Duitsland, Namibië en Botswana. Dit wys dat ’n virtuele platform meer toeganklikheid verleen aan baie wat nie die regte NAMPO kan bywoon nie as gevolg van koste, afstand en beperkte verblyf.

Boere kan vanaf 12 Oktober WBF 100 by hulle plaaslike koöperasies of Shell-verspreiders koop. Dit is beskikbaar in 20- en 209-liter groottes.

Vir ’n volle lys van produkaanbevelings en veiligheidsmaatreëls besoek www.epc.shell.com of www.shell.com.