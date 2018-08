September is AgriToerisme Maand!

This post is also available in: English

AgriToerisme Suid-Afrika vier landboutoerisme en ons boere gedurende September, en ons nooi almal uit om die plaaslewe saam met ons te kom geniet! Hoe doen ons dit?

Ons het verskeie kompetisies en spesiale aanbiedings vir September. Al ons lede sal ook gedurende September spesiale promosies vir hulle gaste aanbied.

Neem deel aan ons Plaas Nostalgie/“Farm Nostalgia” kompetisie

Wat maak jou nostalgies? Wat laat jou terug dink en na die plaaslewe verlang? ‘n Ou geroeste

planter wat onder ‘n boom staan? Die vet skape op ‘n droë land? ‘n Klein kindjie wat ‘n

weeslammetjie voed? Of dalk die ou klipmuur van ‘n kraal of ‘n plaashek? Of wat van jou gunsteling plaasmaaltyd en die mense wat dit gemaak het? Jou foto kan lewe op die plaas, kos, landskappe en vele meer vasvang!

Die kompetisie is oop vir almal en bied ‘n fantastiese drie nag selfsorg akkommodasie prys aan, wat

deur Platbakkies Farm Retreat in Namakwaland geborg word. Die prys sluit ook ‘n gratis

halfdag plaastoer in!

Stuur jou inskrywings na admin@agritourismsouthafrica.com

Hou asseblief ‘n oog op ons sosiale media, besoek ons webwerf by www.agritourismsouthafrica.com en hou ‘n oor op jou gunsteling radiostasies.

“Like” en volg ons op Facebook

Gedurende die maand sal ons nie net groot vakansie- en ontspanningspromosies van ons lede

deel nie, maar ons sal ook goeie geskenke hê! Deur by ons op Facebook aan te sluit, sal jy

eerste wees om te weet wat aangaan en wat jy kan wen!

AgriToerisme Maand is spesiale promosie maand

AgriToerisme Suid-Afrika se lede het wonderlike promosies en spesiale aanbiedinge saamgestel

om spesifek landboutoerisme gedurende September te bevorder. Hierdie groot promosies sal

eers in September beskikbaar wees. Deur by ons nuusbrief aan te sluit, ons op Facebook te

volg, ‘n oog en oor op mediakanale te hou en ons webwerf te besoek

(www.agritourismsouthafrica.com), sal u die beste pryse en geleenthede kry.

Kom geniet die plaaslewe!

Spesiale promose vir nuwe AgriToerisme Suid-Afrika lede

Ons is lief vir ons boere, en daarom het ons hierdie wonderlike spesiale promosie vir

September. Net vir hierdie maand kan jy by die AgriToerisme Suid-Afrika-span aansluit vir net

50% van die eerste jaar se jaarlikse fooi.

Die normale fooie is R500 (eenmalige aansluitingsfooi) + R1 500 (jaarlikse fooi) vir die eerste

jaar, maar as u nou aansluit, betaal u slegs die eenmalige fooi van R500 + R750 vir die eerste

jaar. Besoek – http://www.agritourismsouthafrica.com/join-us/september-special vir meer inligting

Spesiale kompetisie slegs vir ons lede

Ons lede by AgriToerisme Suid-Afrika word ook in September bederf met ‘n eksklusiewe

kompetisie vir hulle! Lede word uitgenooi om foto’s te stuur waarin die Agritourism-logo

(“Spot the Logo”) op die mees vernuwende/interessante manier gebruik word!

Die wenner kan ‘n wonderlike prys van huishoudster opleiding vir hulle personeel ter waarde van

R4500 wen, geborg deur Get Graded! Die prys sal ekstra waarde en gehalte aan hulle landbou toerisme-onderneming bring. Meer inligting is beskikbaar by die volgende skakel:

http://www.agritourismsouthafrica.com/september-asa-month/competition

Bron: AgriToerisme Suid-Afrika