Sentrale vuurwapenregister gee burgery skuld vir swak prestasie

Die Sentrale Vuurwapenregister (SVR) wat verantwoordelik is om vuurwapenlisensie-aansoeke te prosesseer en lisensies uit te reik, blameer nou vuurwapeneienaars vir die reuse agterstand in dié proses. Volgens brig. L J Mabule is dit die verantwoordelikheid van vuurwapenlisensie-aansoekers om toe te sien dat hulle aansoeke op die stelsel gelaai word.

In ʼn kennisgewing aan rolspelers in die vuurwapensektor op 6 September, sê brig. Mabule dat die SVR probleme ondervind met onvolledige aansoeke wat hulle van die polisiestasies ontvang, en dus nie daardie aansoeke kan prosesseer nie. Hy se verder dat dit aansoekers se plig is om te verseker dat die plaaslike aangewese vuurwapenoffisier (AVO) die inligting op die stelsel invoer.

Fred Camphor, uitvoerende hoof van SA Jagters- en Wildbewaringsvereniging (SA Jagters) wat sowat 44 000 jagters en sportskuts verteenwoordig, sê dit is belaglik om van vuurwapenlisensie-aansoekers te verwag om toe te sien dat die inligting op die stelsel aangebring word. “Dít is die werk van die AVOs by polisiestasies en waarvoor hulle betaal word.”

Die SAPD en die SVR het onlangs hul prestasieverslag aan die parlementêre portefeuljekomitee vir polisie voorgelê.

Die verslag het die volgende inligting verskaf:

Bevoegdheidsertifikate: Daar is ʼn agterstand van 188 296 aansoeke vir bevoegdheidsertifikate wat nog verwerk moet word. In sy kennisgewing, verduidelike brig. Mabule dat die SVR elke aansoeker se kriminele rekord by die kriminele rekordafdeling moet nagaan.

Lisensie–aansoeke: Daar is ʼn agterstand van 138 908 aansoeke wat wag om verwerk te word. Hierdie is nuwe aansoeke, nie hernuwings nie (hernuwings word op provinsiale vlak hanteer, en deur die SVR nie.

Amnestievuurwapens: Tydens die 2019-amnestie, is 29 758 vuurwapens ingehandig waarvoor weer lisensie-aansoeke ingedien is. Hiervan is slegs 50% (14 899) afgehandel. Twee jaar het verloop sedert die aansoeke ingedien is. In die 2020/2021 amnestieperiode is 75 363 vuurwapens ingehandig waarvoor lisensie-aansoeke ingedien is. Slegs 5,6% (4 241) van hierdie aansoeke is afgehandel. Hierop het brig. Mabule verduidelik dat hulle eers ballistiese verslae moet verkry voordat die aansoeke hanteer kan word.

Druk van lisensiekaartjies: Wat die uitreik van lisensiekaartjies betref, het brig. Mabule gesê die SVR het met die Staatsdrukkery gereël om die kaartjies te druk en by die betrokke provinsies af te lewer.

SA Jagters se ondervinding met SAPD en die SVR se dienslewering, is as volg:

Dit neem tussen 12 en 18 maande – of selfs langer – om ʼn aansoek vir bevoegdheid te finaliseer.

Dit neem sowat 12 maande vir die aansoek en die uitreik van ʼn vuurwapenlisensie, mits die bevoegdheid geldig is.

Die hernuwing van ʼn vuurwapenlisensie neem 6 tot 8 maande, mits die aansoeker se bevoegdheid geldig is.

Camphor se daar is wel gevalle waar aansoeke binne drie tot vier weke afgehandel is. “Dit bewys dat dit moontlik is om die proses binne ʼn redelike tyd af te handel indien almal hulle werk doen.”

Volgens Camphor is wetsgehoorsame vuurwapeneienaars raadop met die SAPD en SVR se gesloer. Vuurwapenorganisasies probeer al vir baie lank om konstruktiewe insette oor die prosessering van vuurwapenlisensies aan die SAPD en SVR te lewer.

ʼn Konsultasieforum is in 2005 tussen die SAPD en 12 geakkrediteerde vuurwapenorganisasies gestig om kwessies rondom vuurwapenlisensies te bespreek. Die forum het laas in 2016 vergader omdat die SAPD en SVR opgehou het om die vergaderings by te woon. Sedertdien het die georganiseerde vuurwapengemeenskap volgehou om weer die Polisie terug om die tafel te kry.

Op 22 April 2021, het die portefeuljekomitee vir Polisie met ʼn paar vuurwapenbelangegroepe vergadering om die polisie se gebrek aan konsultasie met die belangegroepe te bepreek. Beide die adjunkminister en die adjunkkommissaris van Polisie het die vergadering bygewoon en onderneem om behoorlike konsultasie met die vuurwapenbelangegroepe te hervat. Die adjunkminister het ook bevestig dat hy en die nasionale kommissaris die SVR besoek het en bewus is van die probleme wat die SVR ervaar. Die adjunkminister het ook sy waardering uitgespreek vir die geleentheid om met vuurwapenorganisasies te vergader.

“Dit is nou vyf maande later sedert die April-vergadering, en ons wag steeds vir konsultasie tussen die SAPD en die bedryf om te hervat,” sê Camphor.

Bron: SA Jagters- en Wildbewaringsvereniging