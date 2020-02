Senter 360 se wateraangedrewe spilpunt: Knip kabeldiewe se draadjie kort

This post is also available in: English

Kabeldiefstal is ’n probleem wat elke boer bedreig. Behalwe vir die groot koste om die gesteelde kabel te vervang, is daar ook nog die produksieverlies en die arbeid wat meer produktief aangewend kon word.

Maar nou bied Senter 360 ’n oplossing vir diefstal van spilpuntkabels: ’n Wateraangedrewe spilpunt wat sonder elektrisiteit werk. Die enigste elektrisiteit wat nodig is, is om die waterpomp aan te dryf.

Coenraad Torlage is ’n boer van Dundee wat twee van hierdie wateraangedrewe spilpunte aangeskaf het en hy is doodtevrede met sy besluit. Hy gebruik die spilpunte om weiding te besproei. “Die spilpunt dek omtrent 4 ha per sirkel en ek gebruik hierdie een op 4 sirkels,” vertel Coenraad.

Die spilpunt werk so:

• Die water word vanuit ’n dam na die sirkels gepomp.

• In plaas van elektriese motors, het die spilpunt waterrotors wat draai deur middel van die waterdruk.

• Hierdie waterrotors dryf ratkaste aan, wat dan weer die wiele laat draai.

• Op hierdie manier loop die spilpunt sonder dat daar enige kabels of elektrisiteit in die lande hoef te wees.

Die spilpunt word aangedryf deur die waterdruk wat waterrotors laat draai. Die waterrotors vervul die rol van ’n elektriese motor in ’n gewone spilpunt.

Wanneer die spilpunt verskuif moet word, maak die boer doodeenvoudig ’n hefboom los en draai die wiele 90 grade sodat hulle parrallel met die toevoerpyp staan. Dan word die hele spilpunt met ’n trekker tot by die volgende sirkel gesleep.

Die spilpunt kan met of sonder ’n kanonspuit aan die oorhang aangewend word na gelang van die boer se behoeftes. Die kanonspuit lewer ’n straal van 15 meter en besproei dus ’n ekstra hektaar.

“Behalwe vir ’n sprinkelaar wat mettertyd verstop, het ek nog nie regtig nodig gehad om enige instandhouding te doen of iets te vervang nie,” vertel Coenraad.

Hy sê egter ook dat Marius Appel van Senter 360 en sy span altyd beskikbaar is om te help as hy hulp nodig het. Senter 360 roem hulleself daarop dat hulle spilpuntstrukture sterker gebou word omdat hulle ekstra stutte aanbring. Die materiaal wat hulle gebruik is sterk, duursaam en ligter as gewone staal. Hulle spilpunte staan stewig en word nie sommer deur wind omgewaai nie.

Senter 360 is ’n private maatskappy wat nie net in Suider-Afrika nie, maar ook in die res van Afrika se besproeiingsbedryf, hulle stempel afdruk. Die fabriek in Klerksdorp is so ingerig dat die hele vervaardigingsproses so glad en vinnig as moontlik, sonder foute, verloop. In piektye word daar ’n nagskof gewerk wat help om produksie feitlik te verdubbel.

Nie net is die fabriek ingerig vir ratse produksie nie; die hele ontwerp van ’n Senter 360-spilpunt is van so aard dat dit maklik vervoer kan word en vinnig op die plaas opgerig kan word. Die geheim is die modulêre ontwerp. Al die pype is 6,4 meter lank sodat dit maklik op ’n klein vragmotor vervoer kan word. As ’n boer sy spilpunt wil uitbrei, is dit ook moontlik om ’n gedeelte in te las.

Vir meer inligting, skakel Senter 360 by 018-469-1331 of stuur vir hulle ’n e-pos na info@senter360.co.za. Of skakel Theuns Dreyer by 082-564-5955.